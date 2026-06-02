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費城擬關閉17所公校 賓州首富出資供學生轉讀私校

編譯周芳苑／綜合報導
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費城擬陸續關閉17所公立學校，億萬富翁亞斯夫婦(Jeff and Janine Yass)將針對關校後轉讀指定16所私校的學生提供全額獎學金。

傑夫·亞斯(Jeff Yass)是共和黨超級捐款人、也是賓州首富，長期支持包括教育券制度在內的擇校運動(school-choice movement)；珍妮·亞斯則是費城男孩拉丁特許學校(Boys' Latin of Philadelphia Charter School)創辦人之一。兩人一直關注費城學區關校進程，覺得有責任讓弱勢家庭孩子獲得優質教育。

亞斯夫婦獎學金將讓500名學生在費城16所獲亞斯獎(Yass Prize)資助的學校免費就讀，以天主教學校為主。

這項「機會敲門」(Opportunity Knocks)獎學金每年由亞斯獎撥款8000元，學生只要就讀這16所學校之一，獎學金便可延續到12年級畢業，萬一學費超過8000元，校方將補差額。

不過，亞斯夫婦多年倡導擇校一直遭公校支持者抨擊，有人指，獎學金恐進一步削弱公校體系，該體系已流失數萬名學生、轉讀特許學校。

學區官員稱，將設立辦公室直接與受關校影響的學生和家庭合作，提供服務以確保順利過渡到其他公校；希望公校體系留住即將關校裡的4429名學生。

亞斯家族將為超過10%受關校影響的學生提供獎學金，這些學校預訂2027-28學年開始關閉。

即將關閉的學校包括Blankenburg等7所小學、MY Northwest等5所初中、Lankenau等5所高中。

官員稱，關閉部分學校的原因是有7萬個空缺、希望改善全系統教育機會以及無力維持學區既有的校舍規模。

亞斯獎共將資助16所私校500名學生。這些私校包括St. Francis等14所幼稚園到八年級中小學、Father Judge等2所高中。

賓州 費城 公校

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