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新州2新法近年陸續生效 公寓管理費大漲屋主喊苦

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州兩個新法令近幾年陸續生效，屋主協會(Homeowners Associa...
新澤西州兩個新法令近幾年陸續生效，屋主協會(Homeowners Association)成員必須依法繳納大幅上漲的公寓管理費，許多屋主大呼吃不消。(pexels)

新澤西州兩個新法令近年陸續生效，屋主協會(Homeowners Association)成員必須依法繳納大幅上漲的公寓管理費，許多屋主大呼吃不消。

新州大西洋郡(Atlantic County)屋主菲利波尼(Dominick Filipponi)不久前收到信函，得知屋主協會會費跳漲78%，先前幾乎沒有得到任何通知。他位於梅斯蘭丁(Mays Landing)哈丁斯朗村(The Village at Hardings Run)的兩房一廳半聯排別墅會費由每月350元漲至624.77元。

新州各地公寓屋主都面臨費用飆升壓力。

菲利波尼公寓所屬物業管理公司將公寓管理費大增歸咎於新州兩項新法令。該公司社區經理波茨(Christina Potts)說，費用增加是新州參議院法案S2760 、 S3992生效的直接結果，兩法案都由前州長墨菲(Phil Murphy)簽署。

其中S2760法案2024年1月生效，緣由是三年前佛州公寓大樓倒塌事故，造成98人死亡，該法案旨在為全州某些住宅建築的結構完整性檢查、評估和維護制定額外程序。另一法案S3992於2025年8月簽署為法律，修改某些規畫房地產開發案的資本儲備資金要求。

新法為年漲幅設定10%上限，但根據州府常見問答，如果屋主協會沒有足夠儲備金，可不受上限提高費用以彌補缺口。

多數屋主協會在可預見的未來每年提高10%費用，五年下來，公寓屋主所支付的費用將上漲50%，難以消受。

菲利波尼新的一期屋主協會月費7月1日到期，他說，像他這樣的中產階級向來勉強維持生計，如今還要額外支付300元，雪上加霜。

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