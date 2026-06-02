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新澤西愛樂合唱團 北歐之聲合唱賽奪銀

記者劉偉／新州報導
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新澤西愛樂合唱團在芬蘭參北歐之聲合唱節暨國際合唱比賽。前排左六起鋼琴伴奏冷冰冰、...
新澤西愛樂合唱團在芬蘭參北歐之聲合唱節暨國際合唱比賽。前排左六起鋼琴伴奏冷冰冰、團長胡薇薇，組委會官員、指揮劉哆咪。（愛樂團合唱團提供）

新澤西愛樂合唱團於5月中旬遠赴芬蘭拉赫蒂市(Lahti)，參加由INTERKULTUR與該市合辦的「北歐之聲合唱節暨國際合唱比賽」。在與來自芬蘭、瑞典土耳其等六國、22 支頂尖隊伍的激烈角逐中，該團榮獲銀獎殊榮。

在芬蘭國際舞臺上，新澤西愛樂合唱團奪得銀獎。（愛樂合唱團提供）
在芬蘭國際舞臺上，新澤西愛樂合唱團奪得銀獎。（愛樂合唱團提供）

本次賽事規格極高，同場競技的美國名校楊百翰大學合唱團亦奪得金獎。新澤西愛樂合唱團在團長胡薇薇的帶領與嚴格要求下，團員們克服繁忙的日常工作長期備戰。

比賽現場，在指揮劉哆咪的精準執棒與鋼琴伴奏冷冰冰扎實穩健的層次演奏下，合唱團完美展現純淨和諧的音色與細膩真摯的情感，各聲部配合默契、舞臺感染力十足，贏得評委與現場觀眾的高度讚賞。

新澤西愛樂合唱團。（愛樂團合唱團提供）
新澤西愛樂合唱團。（愛樂團合唱團提供）

自2018年成立以來，新澤西愛樂合唱團始終致力於推廣合唱藝術、凝聚僑胞並積極推動中西文化交流。此次芬蘭摘銀不僅是合唱團的重要里程碑，更是一次珍貴的國際文化交流。未來，合唱團將繼續秉持對音樂的追求、提升藝術水準，走向更廣闊的國際舞臺。

合唱團目前熱烈歡迎熱愛歌唱的人士加入，報名諮詢可電洽團長胡薇薇(609)865-8538。

新澤西 土耳其 瑞典

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