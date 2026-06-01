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普林斯頓大學今年畢業生1469人 創歷年新高

編譯周芳苑／綜合報導
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普林斯頓大學今年畢業生人數，創歷年新高。(普林斯頓大學官方臉書)
普林斯頓大學今年畢業生人數，創歷年新高。(普林斯頓大學官方臉書)

普林斯頓大學(Princeton University)上周舉行2026年度畢業典禮，大學部畢業生共1469人，創下新高紀錄；該校人數創新高是近幾年致力擴大招生、增加低收入家庭和第一代大學生入學機會的成果。

畢業典禮在普林斯頓大學體育場舉行。該校並頒發法學榮譽博士學位給前中情局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)，他是資深外交官，曾針對川普總統對待公務員的方式、以及決定對伊朗發動戰爭加以批評。

高齡86歲的音樂天才漢考克(Herbie Hancock) 則獲頒音樂榮譽博士學位，他是鋼琴家兼鍵盤手，跨越多種音樂風格，曾獲奧斯卡(Oscar)和葛萊美(Grammy)獎。

普林斯頓大學有別於其他大學，不邀請校外嘉賓進行畢業典禮演講， 而由校長主講。校長艾斯格魯伯(Christopher L. Eisgruber)在校任職十餘年，提到畢業生即將面對充滿政治分裂、社會動盪和科技飛速發展的世界，並且圍繞「勇氣」這個主題說，如果想要駁斥危險傾向和腐蝕性的思想，必須擁有勇氣，坦言人們會因恐懼或社會代價而被迫沉默，他敦促畢業生不要退縮。

普林斯頓大學2026年度除了1469 名大學畢業生，另有 668個研究所畢業生，其中包括448個哲學博士畢業生以及公共事務、公共政策、工程、建築、金融和科學等領域的碩士畢業生。

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