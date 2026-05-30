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反ICE爆衝突 國安部長嗆撤新州機場海關

編譯周芳苑／綜合報導
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新州民主黨官員日前在拘留中心德萊尼廳(Delaney Hall)與移民及海關執法局(ICE)官員發生衝突，國土安全部(Department of Homeland Security)部長穆林(Markwayne Mullin)暗示可能暫停國際航班進出紐瓦克(Newark)機場。

德萊尼廳位於紐瓦克，被拘留者抗議遭不人道對待引關注，新州民主黨官員25日前往評估，和示威者站在同一陣線與ICE移民官起衝突，

事隔一天，穆林接受福克斯新聞(Fox News)採訪時提出暫停航班飛往紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的計畫；他說，地方官員不執行移民法規，聯邦為何要在紐瓦克處理移民事務？

然而，紐瓦克自由國際機場所有權和營運權都歸屬紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)，該機構是國會特許成立的跨州機構，並非市政機構。

穆林說，目前正針對所謂的「庇護城市」(sanctuary cities)研擬計畫，當地激進左翼民主黨人不允許聯邦履行職責、執行聯邦法律，聯邦也不該管理飛往這些城市的國際航班。

新州下個月將舉辦世界盃足球決賽，預估有成千上萬國際球迷湧入；目前紐瓦克機場每天都有數十國際航班起降。

新州民主黨人猛烈抨擊穆林提議，眾議員梅南德兹( (Rob Menendez)說這是他聽過最愚蠢的方案。另一民主黨眾議員科爾曼(Bonnie Watson Coleman)也加以嘲諷，她在X網站上貼文形容穆林的要求是：「幫我們虐待黑人和棕色人種、讓資助私立監獄的金主們中飽私囊，否則就讓航空業和旅遊業崩潰。」她說這要求真夠狠。

新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)、參議員金安迪(Andy Kim)等人上周末一開始被拒絕進入德萊尼廳，後來，示威者與ICE官員發生衝突，新州部分國會代表團成員才獲准進入，薛瑞爾仍被拒絕入內。

ICE 新州 移民

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