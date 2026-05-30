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普林斯頓威斯敏斯特音樂學院12教師 5/30鋼琴音樂會

記者謝哲澍／新州報導
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普林斯頓威斯敏斯特音樂學院的12位鋼琴系教師將於5月30日晚7時，在威斯敏斯特校希爾曼音樂廳，以多種組合形式(四手、六手、八手)帶來一場精彩的鋼琴音樂會。

音樂會策劃統籌人韋爾德霍表示：「我們熱愛作為演奏家和教師的工作，並珍惜這次機會，拉近教師之間的距離。對於那些不習慣多人在一架鋼琴合奏的人來說，這次盛會希望能啟發及帶動師生和公眾特別的合奏體驗。」

音樂會曲目來自不同時期和風格的瑰寶，包括專為鋼琴合奏的創作及鋼琴改編曲，最後以19世紀作曲家拉維尼亞克創作的八手聯彈四重奏壓軸。

除了韋爾德霍之外，參與演出的鋼琴家還有鋼琴系主任維賈亞、勞弗、摩爾、科爾金娜、韋伯、蘭迪、金恩珠、張冰冰、阿吉利娜、邱怡正和帕諾娃將齊聚一堂，共同演繹不同時期和風格的鋼琴曲。

音樂會免費入場，地址：Westminster Conservatory of Music, Hillman Hall at Cullen Center, 101 Walnut Lane, Princeton, NJ 08540.

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