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新澤西理工學院放映「造山者」逾200位觀眾高度共鳴

記者孫影真／新州報導
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台灣半導體紀錄片《造山者－世紀的賭注》在紐澤西理工學院（NJIT）舉辦放映會。（...
台灣半導體紀錄片《造山者－世紀的賭注》在紐澤西理工學院（NJIT）舉辦放映會。（記者孫影真／攝影）

紀錄片「造山者－世紀的賭注」日前在新澤西理工學院(NJIT)舉辦放映會，吸引超過200位來自學界、科技界及僑界人士熱情參與。影片透過大量珍貴史料與人物訪談，深刻還原台灣半導體產業從無到有、躍升全球關鍵地位的艱辛歷程，引發現場觀眾高度共鳴。

NJIT校長林竹進(左三)表示，「造山者」紀錄片對學生與教育工作者具高度啟發性。...
NJIT校長林竹進(左三)表示，「造山者」紀錄片對學生與教育工作者具高度啟發性。（記者孫影真／攝影）

駐紐約辦事處處長李志強致詞時表示，台灣缺乏天然資源，最大的資產就是人力資本，正是憑藉台灣人民的耐心、毅力與堅持，才造就今日的經濟奇蹟。NJIT校長林竹進則盛讚，該片不只是科技創新的故事，更展現了人性、韌性與領導力，對教育工作者與年輕世代具高度啟發性。

映後座談中，製片人蔣顯斌與導演蕭菊貞親自出席分享心路歷程。導演蕭菊貞感性表示，國際媒體往往只看到台灣科技業成功的一面，卻很少理解背後付出的努與代價。最令她感動的，是老工程師們回憶往事時的情感，那是一整個時代的縮影，「這段歷史需要由台灣人自己說出來。」

駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李志強(左四起)、NJIT校長林竹進伉儷、導演蕭菊貞...
駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李志強(左四起)、NJIT校長林竹進伉儷、導演蕭菊貞。（記者孫影真／攝影）

觀影的總統府國策顧問樊豐忠指出，若沒有被譽為「護國神山」的半導體產業，台灣在國際上的處境勢必更加困難。大紐約區台大校友會會長蘇斐璋則從海外設廠經驗分享，高科技進駐傳統社區雖會帶來文化與認同的掙扎，但透過合理補償與完善溝通，能有效降低衝突。

與會者普遍表示，「造山者」成功讓世界看見台灣半導體背後鮮為人知的奮鬥歷程，也讓人重新理解台灣如何在逆境中打造出世界級的產業傳奇。

新澤西

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