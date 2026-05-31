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賓州唯一… 費城總統府遺址 列全美最瀕危古蹟名單

編譯周芳苑／綜合報導
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費城獨立廣場(Philadelphia's Independence Mall)...
費城獨立廣場(Philadelphia's Independence Mall)總統府被列為最瀕危歷史遺址。(國家歷史保護信託基金會官方臉書)

費城地方媒體「費城問詢報」(The Inquirer)報導稱，位於費城的總統府已被美國國家歷史保護信託基金會(National Trust for Historic Preservation)列為全美最瀕危11處歷史遺址之一；費城一機構獲2.5萬元資助，將讓該遺址維持運作。

美國國家歷史保護信託基金會是主要的歷史保護組織，每年發布瀕危歷史遺跡名單，旨在提高公眾對岌岌可危歷史遺址的認識和關注。費城獨立廣場(Philadelphia's Independence Mall)總統府被列為最瀕危歷史遺址的部份原因是受到川普總統(Donald Trump)政府打壓。

今年名單與美國建國250周年、以及與建國理念息息相關。

國家歷史保護信託基金會主席兼執行長奎倫(Carol Quillen)4月在總統府接受採訪時說，這在教育自己成為理想公民的過程中是非常重要的一部分。

這處費城瀕危遺址位於第六街(Sixth Street)和市場街(Market Street)交匯處，最初是為了紀念前總統華盛頓(George Washington)在其費城住所奴役的九名奴隸而建。川普政府1月曾拆除該遺址展覽，一個月後在聯邦法官命令下才重新裝置部分展品。

川普政府繼續透過法律手段，試圖在今夏費城慶祝活動前大改造該遺址。

費城總統府是賓州唯一被列入名單的瀕危遺址。

國家歷史保護信託基金首次向瀕危遺址的社區夥伴提供一次性撥款，大費城保護聯盟(Preservation Alliance for Greater Philadelphia)將獲2萬5000元，將在今夏建國250周年紀念活動前於總統府附近舉辦行動數位展覽，播放紀錄片，講述展覽的歷史意義、該遺址遭受破壞以及社區利益相關者為保護遺址所做的努力。

去年川普簽署行政命令、要求審查並移除國家公園中不當貶低美國人的展覽，大費城保護聯盟便致力捍衛費城總統府遺址，抵制川普政府篡改歷史的企圖。

賓州 費城 川普

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