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去年五月岬郡觀光收入84億 32年來首居新州之冠

編譯周芳苑／綜合報導
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五月岬郡的五月岬市擁有美麗海灘。(五月岬市府臉書)
五月岬郡的五月岬市擁有美麗海灘。(五月岬市府臉書)

新澤西州五月岬郡(Cape May County)發布官方聲明稱，去年造訪當地的遊客一共消費84.4億元，其全年觀光收入30多年來首次躍居新州冠軍，成為最熱門的休閒旅遊目的地。

五月岬郡是美國非常著名的海濱度假勝地，這裡不僅有歷史悠久的維多利亞式建築，還有絕美的沙灘、豐富的自然生態與熱鬧的木步道(Boardwalk)。

五月岬郡排名領先主要源於遊客消費額成長幅度創紀錄、以及全年度旅遊業復甦。五月岬郡郡府官員表示，2025年遊客消費額84.4億元創新高，大約較前一年增加4.2%。

五月岬郡32年來首次在旅遊相關經濟活動方面超越新州其他郡，寫下里程碑。

根據統計，五月岬郡去年吸引1200萬名遊客、並且創造4.2萬多個就業機會，突顯出旅遊業在該郡經濟體佔有核心地位。

五月岬郡旅遊局局長維蘭德(Diane Wieland)表示，該郡的餐飲、零售和休閒娛樂等關鍵領域表現可圈可點，其消費額都位居新州之冠。其中，光在住宿領域便創造 35.9 億元營業收入，較前一年成長6.9%。

旅遊官員表示，近期致力拓展夏季以外的旅遊旺季，這樣的行銷策略功不可沒。

根據五月岬郡遊客調查，52%受訪遊客每年造訪該郡至少兩次，顯示出當地全年度的吸引力正在提升。

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