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駕馭AI、拓人脈 有利大學應屆畢業生找工作

編譯周芳苑／綜合報導
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費城大學應屆畢業生找工作難上加難，為爭取有限職缺，紛紛順應現代職場的虛擬化趨勢，盡可能展現自己駕馭人工智慧(AI)的能力，並且在各種與人接觸、以及人脈拓展活動中力求表現。

費城企業招募率兩年來持續下降，最近幾個月甚至逼近大蕭條時期低點。大學應屆畢業生失業率高於所有勞工平均失業率，這種情況已持續好幾年。

致力讓費城高等學府畢業生留在當地發展的「費城校園聯盟」 (Campus Philly)主席凱貝亞(Jennifer Kebea)說，如今，雇主招聘時比過去更挑剔，傾向於尋找精通人工智慧並擁有相關經驗的人才，年輕人面臨挑戰。凱貝亞也提到，現階段求職市場，人脈關係顯得特別重要。

德雷塞爾大學(Drexel) 行銷和組織管理雙學位大四學生梅姬．江(Maggie Jiang)幾個月前開始找工作時很沮喪，最近寄出求職文件收到更多回覆，樂觀多了。她目前在餐廳當服務員，每周工作30到40小時，另一方面在尋找全職工作。

IBM、麥肯錫(McKinsey)等知名公司今年招募更多入門職位，隨著人工智慧普及，這些職位也在改變，年輕求職者被迫重新思考職涯道路。

目前職場上的雇主，傾向於招募懂得使用AI並能快速上手的人才。

費城 人工智慧

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