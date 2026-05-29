被蜱蟲咬致對紅肉過敏患者 賓州啟動追蹤

賓州 州府為提前因應人們被孤星蜱(lone star tick)叮咬而導致吃紅肉敏感生病、甚至死亡，今年啟動全新追蹤工作。

被孤星蜱叮咬可能導致α-半乳糖症候群，新澤西州 去年提報首宗與此相關的紅肉過敏死亡病例，備受關注。

賓州另一種蜱傳疾病萊姆病(Lyme disease)病例數始終位居全美第一，對於孤星蜱引起的疾病不敢掉以輕心；相關衛生官員2月起要求檢測實驗室報告α-半乳糖症候群病例，並稱過去二年已根據自願報告了解約600個病例。

賓州衛生部門表示，隨著檢測、以及對α-半乳糖症候群更加了解，可望事先發現更多病例。賓州衛生廳公關部門官員官Eli Steiker-Ginzberg稱，希望疫情爆發或病情惡化前採取行動，確保及早因應。

孤星蜱是導致嚴重過敏症最常見的罪魁禍首，叮咬時會將α-半乳糖分子傳遞給人體，進而觸發人體免疫系統產生反應；該分子也存在於牛肉、豬肉、羊肉、乳製品和膠原蛋白加工製成的明膠製品(gelatin products)中。

一新州 男子2024年食用漢堡後死亡，為紅肉過敏引起過敏性休克死亡首例。

新州2022年起開始監測α-半乳糖中毒病例，2025年病例略低於500例。美國疾病防治中心(CDC)估計，全國約45萬病例。

孤星蜱分布範圍最早僅限於南部各州，但因森林再生、氣候變遷和鹿群成長而擴大分布範圍。

賓州2011年起出現孤星蜱，包括巴克斯、切斯特、德拉瓦和費城等郡；羅格斯大學(Rutgers)2008年研究發現，新州南部所有郡都有孤星蜱。

在賓州，蜱蟲一年四季都存在，專家提醒全年都要提高警覺預防。

公衛官員建議用氯菊酯(permethrin)處理衣物、善用驅蟲劑，從事戶外活動後檢查並清除蜱蟲。寵物也該接受檢查。

此外，到樹林等野外時戴帽子並且編辮子，並將褲管塞進襪子裡，都可以較容易發現蜱蟲、避免被叮咬。