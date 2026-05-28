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新州移民拘留所情況糟 被拘者絕食抗議

編譯周芳苑／綜合報導
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新州國會參議員金安迪25日在Delaney Hall外，告訴抗議人士讓執法人員離...
新州國會參議員金安迪25日在Delaney Hall外，告訴抗議人士讓執法人員離開現場。(路透)

新澤西州移民拘留所德萊尼廳(Delaney Hall)約300名被拘留者因受到非人道待遇，日前發起絕食抗議，新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)聲稱，已聯繫聯邦移民當局要求進入該中心，但遭到拒絕。聯邦探員25日對聚集拘留所外的抗議者噴胡椒彈，在場的民主黨參議員金安迪(Andy Kim)一度呼吸困難。

薛瑞爾稱，她對於有關拘留中心狀況惡劣的報告深感不安，絕不接受不安全、不人道且違憲的生活條件。

民主黨薛瑞爾曾呼籲關閉該拘留中心；她說，州長辦公室正對此與新州國會代表團和移民權利倡議者協商。

抗議22日上午展開後，被拘留者揚言將無限期絕食，直到條件改善並獲得自由。

負責監管移民暨海關執法局(ICE)的美國國土安全部(U.S. Department of Homeland Security)22日當晚聲明說，德萊尼廳並未發生絕食抗議。

一名被拘留者22日與拘留所外支持者進行視訊通話時描述他身處約300人牢房的狀況，他說，「我們被當成牲畜對待。」通話過後不久，維權人士與被拘留者失去所有聯繫，其手機和平板電腦訊號中斷數小時，直到下午5點左右才恢復。

金安迪和眾議員梅南德茲(Rob Menendez)23日傍晚前往該拘留中心視察後說，他們聽到的情況令人震驚。

金安迪說，他與數十名被拘留者交談，他們描述拘留所內腐爛的食物、被剝奪的醫療服務以及司法程序快到毫無道理；他透過視頻說「這簡直是一場鬧劇。不符合憲法、法律，也不是這個國家任何人該受到的待遇。」

國安部卻堅稱，被拘留者可淋浴而且有衣物、床上用品、肥皂和醫療服務，膳食由註冊營養師審核；還說，「被拘留是他們自己的選擇」；該部門引導被拘留者選擇自我遣返。

梅南德茲本周稍早和她的民主黨同僚麥克艾弗(LaMonica McIver)、梅希亞(Analilia Mejia) 突擊訪問德萊尼拘留中心後說，被拘留者求助信中的控訴內容百分之百屬實。

一名被拘留者22日晚獲釋，維權人士並在拘留中心外守夜。

德萊尼廳私營拘留中心2025年5月1日啟用，有1000個床位，由GEO集團代表聯邦政府管理；去年6月曾發生暴動事件，四名被拘留者推倒宿舍牆後逃脫。

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