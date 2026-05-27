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紐瓦克機場最老B航廈 3年將擲2億資金翻修

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)最老的B航廈未來三年將進行2億元升級翻修；整裝後的新航廈預訂2030年代中期啟用。

B航廈最初於1973年啟用，將分兩階段改造，旨在更換並改善旅客最常使用的航站設施。紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)委員日前批准第一階段工程、耗資7500萬元，今年啟動。

港務局執行董事賈西亞(Kathryn Garcia)說，第一階段資金將直接用來改善旅客必定會接觸到的的候機區、洗手間以及自動扶梯和電梯。

B航廈53年前啟用時所設計的旅客年吞吐量約680萬人次；2025年吞吐量已約1150萬人次。

B航廈有四層樓，服務捷藍航空(JetBlue)、忠實航空(Allegiant Air)、達美航空(Delta)、部分聯航(United Airlines)航班以及其他國際航空公司，並有美國海關設施。

整建總額2億元資金已納入航港局2025年12月批准的450億元「2026-2035年資本計畫」(Capital Plan)。

其他待完成的工程包括改善暖通空調系統和控制系統、翻新行李處理系統。

紐瓦克機場這一次改革與紐新港務局2014年針對曼哈頓中城老舊巴士總站所採取做法雷同；委員會當時批准9000萬元，因應通勤者關心的重點進行短期設施改造。

港務局董事會主席奧圖爾(Kevin O'Toole)說，改善措施一一落實後，乘客應可感受到變化。

B航廈隸屬紐瓦克機場願景計畫(Newark Airport Vision plan)，該計劃包括一系列短期和長期項目，將在未來40年內實施，因應客流量日增。

官員2024年10月表示，耗資27億元的新A航廈2023年1月已啟用，將是B航廈改造藍本。

港務局的B航廈願景包括擴大登機口容量、採用人性化設計以方便乘客使用、配備最先進技術、以及提升餐飲、零售和公共空間品質。

B航廈2008年曾擴建，目前仍是機場最老航廈。

紐瓦克機場 新澤西州 達美航空

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