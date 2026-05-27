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新澤西台商會年會 汪俊延接棒會長

記者孫影真／新州報導
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在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(中)監交下，蔡慶輝(右)將會長印信交給汪...
在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(中)監交下，蔡慶輝(右)將會長印信交給汪俊延(左)，（記者孫影真／攝影）

新澤西台灣商會日前在木橋市APA飯店舉行年會，約300人出席盛會，活動中汪俊延接下新一屆會長重任，他表示將以「深耕在地、連結台灣、壯青合作」為宗旨推動多項工作。

卸任會長蔡慶輝回顧過去一年指出，商會積極與州政府深化夥伴關係，榮獲新州參、眾議院頒發褒獎狀。此外，更見證85度C、明緯企業及帝寶工業等台灣上市公司在新州擴展，展現台灣品牌實力。隨著三位新任理事加入，商會成功凝聚三代力量，秉持「團結、傳承、創新、永續」精神推動世代傳承。

在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢監交下，汪俊延從蔡慶輝手中接過會長印信。汪俊延表示，未來兩年任期將憑藉華爾街金融經驗與國際視野，以「深耕在地、連結臺灣、壯青合作」為宗旨，落實三大目標：首先是透過AI工具協助台商產業數位升級；其次是運用導師制度深化青商培育；最後則透過社區服務與體育活動凝聚僑心，提升台商在美國主流社會的影響力。

晚宴現場嘉賓雲集，中華民國總統府國策顧問樊豐忠盛讚晚會非常成功。由於新州國會議員黨內初選6月4日即將登場，多位候選人也到場與會，除了Bridgewater市長Matthew Moench外，聯邦參議員初選共和黨候選人Justin Murphy，以及聯邦眾議員初選民主黨候選人王聲宏(Sam Wang)、共和黨候選人Hillary Herzig等人均到場致詞，讚揚商會是深化台美關係的關鍵紐帶。

出席嘉賓另包括紐約華僑文教服務中心主任王怡如，以及世總、北美洲台商總會等多位代表，頭獎華航機票則由紐約台商會前會長白育青幸運獲得。新州台灣商會目前有25名理事，產業橫跨金融、科技、生技與人工智能等多元領域，持續在美展現台灣的活力與經濟實力。

與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)
與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)

與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)
與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)

與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)
與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)

與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)
與會嘉賓。(記者孫影真／攝影)

與會嘉賓及商會理事。（記者孫影真／攝影）
與會嘉賓及商會理事。（記者孫影真／攝影）

高爾夫球賽頒獎。（記者孫影真／攝影）
高爾夫球賽頒獎。（記者孫影真／攝影）

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