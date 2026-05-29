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6/7 華人醫療服務中心歡迎您參加2026華人健康日活動

新澤西訊
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庫珀曼巴拿巴醫院華人醫療服務中心（Center for Asian Health at Cooperman Barnabas Medical Center） 特邀華人朋友們參加6月7日（周日）下午1-4時舉行的2026年華人健康日活動，歡迎大家屆時前來參加。

當日活動項目豐富多彩，從下午1：30至4：00，將有免費健康篩檢和健康知識普及，包括血壓測試、血糖測試、視力檢測、乙和丙型肝炎篩檢、乳房健康服務、足部骨密度檢測、頸動脈超聲波檢查、物理治療、握力測試、防控糖尿病教育、腸癌預防教育等項目。

在1：30至3：30，您可以與包括麻醉科、心臟科、結直腸外科、牙科、急診科、耳鼻喉科、家庭醫學/內科、神經外科、心理健康、婦產科、血液腫瘤科、骨外科、眼科、呼吸科、兒童與成人泌尿科、足科等專科醫生見面交談並討論健康問題。

全部由各科醫生主講的精彩講座和討論包括：何時去看血管外科；何時該去看急診；女性健康與更年期；什麽是帕金森症； 小兒泌尿科知識；背痛的原因與治療；GLP詳解；肺部疾病的全貌；瞭解淋巴癌；Melchiorre癌症中心介紹等。在健康活動末尾，我們還將組織《祖先之歌》的讀書討論，主題為心理健康與社區關懷，由同時也是醫生的作者和一位華裔心理學家共同主講。

除此之外，您還可以在活動中見到華人醫療服務中心的醫生和員工，瞭解中心的服務，並可以現場安排預約門診。

庫珀曼巴拿巴醫院華人醫療服務部從2024年7月開始為華人社區提供免費病患導航和其他相關服務，包括幫助病人找專科醫生、約診、約檢查、陪同登記、看診時提供翻譯、幫助安排白卡車接送等。活動當天大家可以現場瞭解詳情並登記申請免費服務。欲聯係庫珀曼巴拿巴醫院華人醫療服務部請撥打：862-240-3589或862-395-0569。

關注華人健康，為華人提供優質的健康服務一直是華人醫療服務中心和華人醫療服務部爲之努力的方向和宗旨。中外風俗差異、語言不便、不熟悉就醫程式等問題，成爲海外華人求醫路上的障礙。華人醫療服務中心和相關部門攜手為華人服務，以求確實幫助到海外華人在醫療保健方面的需要。如果您需要門診預約看病翻譯等幫助，請撥打下列電話，熱情的醫務人員會幫助您解決看病等一切問題，讓您無需擔憂！

活動詳情請洽： [email protected]

活動時間：6月7日（Sunday），2026，下午1：00至4：00

活動地址：Barnabas Health Ambulatory Care Center 巴拿巴門診醫療中心， 200 South Orange Avenue, Livingston, NJ 07039

華人醫療服務中心電話：973-261-9077

華人醫療服務部：862-240-3589 / 862-395-0569

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