6/10華人醫療服務部免費網絡講座 專家解讀肺癌早期篩檢與治療的重要性

左Dr. Meng 中Dr.Ninan 右林偉如醫生

不吸煙也患癌！爲什麽亞裔女性肺癌風險高？RWJBarnabas Health醫療系統華人醫療服務將於6月10日，美東時間星期三晚上7:00點，為華人社區舉辦肺癌專科網絡講座。並將特別為華人病患解讀爲什麽亞裔女性不吸煙？但肺癌變異的風險卻非常高這一最近備受關注的問題；同時還會公佈華人醫療服務在RWJBH醫療系統的支持下將繼美門醫院之後，在羅伯屋強生大學開始為華裔女性提供低劑量電腦斷層掃描LDCT，來幫助大家有機會提早發現並提早治療肺癌。

本次講座的主講人之一是羅格斯大學醫學院臨床助理教授，羅伯屋強生大學醫院肺科醫生孟遠江醫生（William Meng，DO），他同時也是肺科介入治療醫生，並擔任肺科重症監護醫生。他專長於治療肺癌、氣道疾病、慢性阻塞性肺病（COPD）和氣喘。他用精湛的微創技術診斷和治療肺癌、肺結節、重症氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）以及其他肺部和胸腔疾病。尤其擅長機器人輔助引導下進行的支氣管鏡檢查和早期肺癌檢測。

孟遠江醫生畢業於西維吉尼亞州骨科醫學院，並獲得醫學博士學位。他在加州大學舊金山分校接受了介入肺科醫學的高級培訓，在新澤西州派特森市的聖約瑟夫大學醫學中心完成了肺科和重症監護專科醫師培訓，並擔任首席研究員。他在新澤西州紐瓦克市的聖邁克爾醫學中心完成了內科住院醫師訓練。他擁有內科、肺科、重症醫學和介入肺科的專科醫師資格認證。孟醫生精通英語和普通話，秉持以病人為中心的理念，平易近人、和藹可親、隨時待命，致力於在病人需要時提供最應時的幫助。

另外一位主講人是羅伯森醫療系統南區肺科醫學主任，美門醫院美門南部分院肺科醫生Dr. Neil A. Ninan，他同時也是肺科介入治療醫生，並擔任肺科重症監護醫生。臨床專長關注肺癌、肺癌篩檢、微創肺部手術。

Dr. Ninan 畢業於匈牙利塞格德大學， 他在紐約長老會布魯克林衛理公會醫院完成內科住院醫師培訓，並在此同時完成肺科及重症醫學培訓，此後在杜克大學醫學院完成介入肺病學專科醫師培訓。 他的行醫理念是為我們的社區提供最先進的微創肺結節和肺癌治療。

羅格斯大學醫學院環球醫療副院長林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS），也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任，同時也是華人醫療服務部的醫療顧問，她將一如既往地為大家提供中文翻譯。

華人醫療服務在去年10月即開始在美門醫院為廣大華裔女性提供的低劑量電腦斷層肺癌掃描篩檢計劃，該篩檢計劃今年5月1日正式在羅伯屋強生醫院啓動，為符合條件的華裔女性提供低劑量電腦斷層LDCT掃描。目前該掃描仍不在大多數保險公司承保範圍，而此項檢查是目前可以早期發現並治療肺癌的最佳方法。現在通過華人醫療服務在RWJBH醫院申請到的特殊項目計劃僅$56即可做該項檢查，當天將爲大家介紹如何參與該掃描計劃。歡迎大家參加講座瞭解詳情。

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