費城僑界沉痛悼念青年僑領馬駿先生

費城警察局官員前來靈堂弔唁並致送花圈，前排手捧馬駿遺像者為陳姿，前排左1為馬婷

5月22日，費城永豐殯儀館內輓聯低垂、哀樂低回，數百位僑界、警界、費城政府官員及各界人士肅立於此，懷著萬分沉痛的心情，送別著名青年僑領、費城中華公所董事兼英文秘書、美洲協勝公會外交專員、前任主席馬駿先生。馬駿於5月14日不幸辭世，年僅56歲。

上午10時，追悼會正式開始。全體來賓向馬駿遺像默哀三分鐘，現場氣氛莊嚴肅穆。馬駿的遺像擺放在正廳中央，照片中的他目光堅毅、英姿勃發。靈堂內懸掛著各界敬獻的花圈，哀傷的情緒彌漫在空氣中，讓人們感受到生命的脆弱與短暫。

追悼會上，馬駿胞妹馬婷代表家人致悼詞，向前來參加追悼會的至親好友致以崇高的謝意。她幾度哽咽，深情追憶哥哥自幼品行端良，勤學篤行，心懷遠志，學業精進，前途坦蕩，是家人的驕傲與榮光。1996年哥哥赴美求學，獨自闖蕩異鄉，在磨礪中成長。哥哥一生待人寬厚，心性豁達，在費城與各社團兄弟們守望相助，彼此扶持，以慈善之心盡心服務公會事務，傾心幫扶海外華人同胞，待人以誠。在妹妹心中，哥哥是人間最好，無人替代。然而世事無常，天意難測，轉瞬天人永隔，往日家人團聚的情景依然歷歷在目。思念之情無以言表，願親愛的哥哥一路走好，來世再做兄妹，再續前緣。

馬駿摯愛---協勝公會元老陳姿女士難掩悲痛之情，她哽咽地表示，馬駿的離去，不僅是家庭的巨大損失，更是僑界的重大損失。他用自己的熱血書寫了「僑界精神薪火相傳」的動人篇章，是所有人學習的楷模。希望大家繼承他的遺志與風範，繼續為促進中外友誼和中華民族的偉大復興添磚加瓦。

費城市議員Mark Squilla、中華公所董事長張善星、協勝公會主席張德瑞、賓州華人僑團聯盟執行主席丁彬彬、大費城僑學界秘書長吳日強、費城福建同鄉聯合會主席鄭麟、長樂公會會長林錦成、賓州福建商會主席陳展遠、賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威等分別致辭，高度評價了馬駿短暫而光輝的一生，稱贊他作為新一代僑領的傑出代表，始終懷揣愛國愛鄉的赤子情懷，積極構建海外僑胞與祖籍國之間的連心橋。在服務僑社、維護僑胞權益、促進中外友好交流與經濟合作方面，展現了卓越的能力與擔當，作出了不可磨滅的貢獻。

前來參加追悼會的還有費城警察局9分局、市中心警局、亞裔員警協會的一眾警官代表，賓州華人僑團聯盟榮譽秘書長朱楓亦抱病前來送別馬駿最後一程。眾人手持素菊，依次上前致敬，不少人掩面而泣，低語著無盡的惆悵，靈堂氣氛沉重。

馬駿祖籍中國北京市，1972年出生。早年赴美留學並紮根當地，作為新時代青年僑領，長期投身於服務僑胞、傳播中華優秀傳統文化、助力家鄉經濟發展等僑務工作，堪稱華人典範。雖英年早逝，但他熱心公益、愛國愛鄉的精神風範將永存於海內外僑胞心中。

壯志未酬身先逝，長使英雄淚滿襟。追悼儀式禮畢，隨即移靈出殯，安葬於Forest Hills/Shalom Memorial Park，眾人寄託了無限哀思。