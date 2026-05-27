費城觀音堂2026大型免費佛法交流及慈心素食活動

佛法交流會及慈心素食活動現場

近年來，素食文化在全球範圍內日益受到關注，而佛教所倡導的慈悲護生、尊重生命理念，恰與素食生活方式深度契合。5月23日，費城觀音堂在華達大酒樓舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生近千人參加，免費品嘗美味素食午餐。每年一度的素食佛法交流活動，讓更多人從改變飲食習慣開始，培養對生命與大地的尊重與關愛，活動既展現了中華素食文化的深厚底蘊，也成為傳播慈悲理念、倡導綠色生活的重要平臺。素食文化與佛法理念的交匯，正為世界帶來更多溫暖與希望。

來自紐約、洛杉磯、康州、科州、馬裡蘭州、弗吉尼亞、密歇根、明尼蘇達、新澤西、舊金山、佛羅裡達、加拿大等十二個地區的義工師兄們前來助緣，與本地的義工師兄共258人，展現無我利他的慈悲精神，傳播佛法大愛。師兄們幾個月前就開始辛勤忙碌，為本次大型素食活動做準備，熱情歡迎各界有緣眾生相聚一堂。當天他們有的派發宣傳單張，有的講解書籍佛法知識，有的攙扶年老長者落座，有的維持場內秩序，有的準備素食餐飲，有條不紊。

一燈能破千年暗，一智能滅萬年愚。佛法交流活動讓有緣眾生在黑暗中，找到光明；在無常中，找到解脫，走近佛法，認識自我，讓佛光普照心田，開啓本具的智慧德能。

費城義工王懷卿師兄與加拿大Goldon師兄擔任分享會主持人。現場首先觀看了2017新加坡法會花絮及禪心妙語-人間無情佛有情-心靈純潔聽佛音兩段震撼視頻；接著觀看了觀音菩薩慈航引，佛法真諦度人間視頻，讓人瞭解2500年前，偉大的佛陀歷盡千辛萬苦將佛法真諦傳入人間，救度眾生，就是讓人們生活好、身體好、工作好，讓人們脫離苦難，脫離煩惱。慈悲的觀世音菩薩時刻在照看並護佑著人們，讓人們的心靈有所依靠，明白因果，知道善惡，逢苦不憂，得失從緣。學佛能讓人們擁有智慧，面對人生的一切無常，更能改變自我，重塑人生。

接下來播放了兩段介紹觀世音菩薩的視頻，觀世音菩薩是佛教中慈悲和智慧的象徵，眾人雙手合十，以虔誠心和感恩心一起集體念誦觀世音菩薩聖號，祈求保佑人們身體健康，平安吉祥。來自洛杉磯、康州和加拿大的師兄們為大家朗誦了《師父每日佛言佛語》。

緊接著，眾人走進盧軍宏台長的圖騰世界，了知因果的真實不虛。盧軍宏台長師父慈悲救眾，在人間弘法數十載，免費為大眾看圖騰，為的是能喚醒執迷不悟的眾生，去惡從善，知因懂果，運用佛法的智慧指導人生，改變命運，離苦得樂。

來自洛杉磯的Kristine同修分享，學佛改變命運，在菩薩慈悲加持下，運用「五大法寶」戰勝胃癌、口腔癌、蕁麻疹、梅尼爾氏症與躁鬱症，右耳重獲聽力！來自明尼蘇達州的的Linda同修分享，用經文組合讓診斷為憂鬱症和焦慮症的女兒奇跡好轉。費城的小佛子們也上臺念誦經文《大悲咒》《心經》，並演唱《大悲咒》。

心靈法門是將佛法結合人生，應用於實踐，融入百姓的日常生活中，讓每個人通過「許願、念經、放生、白話佛法、大懺悔」 五大法寶來解決生死及生活問題，解決命運中各種各樣的疑難雜症，讓心靈更加善良慈悲，心境更加寧靜祥和，治癒身體疾病和心靈創傷，通過《白話佛法》指引人們修心修行，提高境界。

費城觀音堂自2016年元月份成立以來，到今年正好整整十年。現場同時觀看了十週年的回顧短片，共沾法喜！這十年來，費城觀音堂本著「慈悲為懷，廣度有緣」的核心理念，一直對信眾免費開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，消除孽障。為了讓佛法走進大眾的生活，觀音堂這些年來在費城東北區、南費城等地區多次舉辦免費的素食視頻分享會活動，傳播大乘佛法精髓，戒殺勸生，廣結善緣，將觀世音菩薩大慈大悲的理念播種到眾生的心田。（費城觀音堂供圖）

費城觀音堂週一至周日7天開放，開放時間：10am-4:30pm

地點：913 Arch St 3rd Floor, (利發大廈3樓), Philadelphia PA 19107

電話：215-995-1176

•每週日11:30am-1pm 有《白話佛法》共修活動，並提供免費素食午餐，觀音堂內所有佛書、經書、學佛用具全部免費結緣。書籍內容涵蓋白話佛法、疾病百科、婚姻情感、吃素等生活的各個方面，歡迎廣大佛友前往免費結緣。在費城東北區，每週六上午 10點到中午12點，也有免費共修活動。