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逾60組織 籲新州長立即停止數據中心工程

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州60多個環保、勞工和社區組織共組而成大聯盟，敦促州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)暫停審批建造耗電量至少達20兆瓦的人工智慧(AI)數據中心，並警告AI產業恐對社區造成不可逆轉的損害。

請聯盟日前簽署一封寫給州長的信，稱一座數據中心20兆瓦耗電量相當於蒙特克萊爾(Montclair)所有家庭用電量，州府卻幾乎未採取措阻止資料中心無序擴張、以及隨之而來的電價上漲。

簽署信函的團體包括松林聯盟(Pinelands Alliance)、美國公民自由聯盟(ACLU)、新澤西高地聯盟(New Jersey Highlands Coalition)、大自然保護協會(The Nature Conservancy)以及紐約/新澤西灣守護者組織(NY/NJ Baykeeper)。

倡議者計畫遞交另一份由數千名居民簽署的請願書，請求暫停建造數據中心。

人們擔心，為AI提供運算能力的大型數據中心大量耗電，將導致電費上漲、用水量過大並且噪音不斷。目前全美至少14州正考慮暫停或限制建造該類中心，但尚無法案正式生效。

業界則辨稱，大型數據中心有助於支付電網升級費用，並為新州帶來巨大經濟效益。數據中心聯盟(Data Center Coalition)稱，2023年數據中心為新州提供9.6萬多個就業崗位、貢獻170億餘元經濟效益。

儘管如此，新州若干城鎮通過地方禁令，限制數據中心建設；目前至少五法案正在州議會審議，將對大型資料中心實施新限制。

新澤西州 新州 電費

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