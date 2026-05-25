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最新公告 新州州長薛瑞爾夫婦年收近390萬元

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill，左)和她的丈夫赫德伯格(Jas...
新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill，左)和她的丈夫赫德伯格(Jason Hedberg)。(薛瑞爾臉書截圖)

根據最新公佈的財務文件，新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill) 夫婦去年收入接近390萬元，大部分是她在金融界工作的丈夫所得。

根據州長辦公室所提供資料及薛瑞爾近期提交財務披露表，薛瑞爾和她的丈夫赫德伯格(Jason Hedberg)2025年工資薪酬總額376 萬元；另有約10.3萬元股票紅利、約3000元股票利息。

薛瑞爾和赫德伯格採聯合報稅，去年繳納約130萬元聯邦稅；在赫德伯格工作所在的紐約州繳納34.3萬元所得稅、在新澤西州繳納3萬5344元所得稅。

這些數據涵蓋民主黨薛瑞爾競選新州州長的當年；同年她任美國眾議院議員，年薪為17.4萬元。

赫德伯格去年10月前曾任瑞士投資銀行瑞銀集團(UBS)美國股票衍生性商品銷售主管，之後被加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)聘為股票衍生性商品銷售主管，去年薪酬超過359萬元。

薛瑞爾和赫德伯格2005年結婚以來，在威斯康辛州蒙特克萊爾(Montclair)有一處住宅，去年為該棟房子繳納6萬6642元房產稅。

薛瑞爾今年稍早宣布，她和家人計畫今夏搬進位於新州普林斯頓的州長官邸德拉姆特瓦克特(Drumthwacket)，至於是否計劃出售蒙特克萊爾房產仍不清楚。

這對夫婦的四個孩子，去年均列入1040表格中的被扶養人。

薛瑞爾去年競選新州州長時，她的民主黨初選和共和黨對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)批評她於國會任職期間在股市賺進數百萬元，並指責她2022年未如實申報與丈夫相關的股票交易，薛瑞爾為此支付400元罰款。

薛瑞爾強調自己不進行個股交易，而且於國會任職期間嚴格遵守報告要求。

在薛瑞爾之前的州長墨菲(Phil Murphy)、寇辛(Jon Corzine)也是有錢人。墨菲過去每年公佈部分報稅表和財務摘要，並抽出一天讓記者查完整稅表。

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