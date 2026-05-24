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彩券忘口袋 過期前8天… 新州男及時找到抱回590萬

編譯周芳苑／綜合報導
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新州Pick-6彩券每周開獎兩次。(新州彩券局)
新州Pick-6彩券每周開獎兩次。(新州彩券局)

新澤西州一居民最近看到公開聲明有Pick-6彩券得獎者時過近一年無人領獎金，心想會不會是自己中獎了？於是回家努力搜查，結果在一條舊褲子口袋裡發現一張被遺的中獎彩券，最終在獎券失效八天前領回獎金，拿到差一點落空的590萬元。

這位中獎人去年5月22日在位於羅澤蘭(Roseland)的加油站Eisenhower Exxon，購入這張失而復得的「Pick-6」彩券。

彩券官員日前表示，將近一年過去始終沒有人出現領取獎金，於是4月下旬透過公開聲明，警告該筆獎金即將過期作廢，加油站一位常客看到聲明後，開始想起自己似乎買過那一期彩券，思索著會不會是自己中了獎。

這一位加油站常客前往買彩券的商店詢問，店員告訴他只有少數常客購買「Pick-6」彩票，建議他再仔細找一找；後來他回家，心裡想著那一筆數百萬元獎金，仔細查看所有可能放彩券的地方。

他翻找衣櫃、把褲子拿出來一一查看，翻了幾條褲子後，終於找到去年5月買的那一張彩券，皺巴巴塞在口袋裡。

中獎者上周拿著中獎彩券，中午時分前往新州彩票公司(New Jersey Lottery)辦公室兌獎，距離一年兌獎期只剩一個多星期。

發生這一個真人真事後，新州彩券公司提醒買了彩券的人定期查看彩券；到目前為止，頭獎無人認領的情況不常見，但小獎彩券確實常被遺忘在抽屜或口袋裡。

為了不錯失獎金，可在任何彩票零售點、藉助新州彩票行動應用程式掃描器或在 NJLottery.com/TicketChecker 手動輸入號碼驗證彩票是否中獎。

匹配全部六個號碼的機率為 936萬6819分之一；Pick-6彩券每張售價2元，從46個號碼中抽出。

新澤西州 加油站 新州

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