獲私人捐助 新州世界盃足球賽往返車票降價3成

大都會人壽體育場為2026年世界盃足球賽的主要賽場之一。(路透)

新澤西州捷運局(New Jersey Transit)世界盃 (World Cup)足球賽車票貴如天價而受到猛烈抨擊，幸好有私人捐款挹注抵銷部份成本，往返票價得以大降30%，由原訂150元降至105元；不過，仍比費城 車票貴。

新州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)和捷運局一直因將前往大都會人壽體育場(MetLife Stadium)觀看世界盃八場比賽的往返票價定為150元，遭到國際足總(FIFA)批評；最近出現私人捐款，高票價罵名得以暫緩。

新州捷運局總裁暨執行長柯洛瑞(Kris Kolluri)說，這筆資金來自私人贊助和其他來源，但未說明具體細節。

不過，與其他的賽事舉辦城市如費城相比，新州捷運局的票價仍偏高。在費城，賓州東南捷運局(SEPTA)並未提高票價，市內票價維持2.9元；波士頓也因賽事提高票價至80元，但低於新州票價。

柯洛瑞曾表示，觀賽民眾搭車到大都會人壽體育場、與乘坐SEPTA前往費城觀賽有著本質差別，費城的林肯金融體育場(Lincoln Financial Stadium)是一座擁有城市交通網的城市體育場。

薛瑞爾針對國際足總與前州長民主黨人墨菲(Phil Murphy)達成的協議加以批評，指國際足總應承擔觀眾前往球場觀賽的交通費用；國際足總很不滿。

薛瑞爾發言人西格蒙德(Steve Sigmund)說，州長明確表示，國際足總應為球迷前往世界盃比賽提供交通補貼，但國際足總沒有這樣做，她只好指示新州捷運局尋求私人和納稅人口袋以外的資金以壓低票價。

州長意識到高票價有損新州形象，想方設法降低票價。

柯洛瑞稱，150元票價真實反映州府運送4萬名乘客往返八場比賽的成本。

新州前後任州長處理世界盃足球賽有諸多不同，拒絕將州府資金用於交通安排只是其中之一。

新州捷運局車票即日起發售，購入後不可退款或轉讓。

前往大都會人壽體育場觀賽另有其他交通方式，可選擇從特定地點出發的80元接駁車、使用購物中心American Dream昂貴停車位以及不便宜的共乘服務。