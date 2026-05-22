消防英雄進校園 三好善童學防災

為提升兒童與家庭防災意識，美國新澤西州South Plainfield消防局於4月26日走進新州佛光山三好善童學苑，以講解與實境展示方式，向師生及家長傳授消防安全知識，深化社區防災教育，現場互動熱烈、學童們收穫豐富。

活動由消防員George Hogan、John Mocharski與Mike Mocharski擔任講師，從日常生活出發，向學童說明基本防火觀念，包括避免玩火、遠離爐灶與高溫電器，並提醒正確使用鋰電池及充電安全，強調保持逃生動線暢通的重要性。

針對家庭防災，消防員建議每一層樓都要安裝煙霧警報器，為確保警報器功能正常，要定期檢查電池電量。同時也應製定家庭逃生計劃，確保每位家庭成員都要知道至少兩條逃生路線，並在戶外選定一個安全的集合地點。

在緊急應變方面，消防員特別提醒民眾於事故發生時應即刻撥打911，並清楚回報所在位置；當救援人員進入現場時，應主動回應呼喚，以利救援人員快速定位、爭取救援時間。透過實例說明，使學員對災害應對有更具體認識。

活動後半段，由消防員展示各式救援裝備，包括水帶、梯具、破壞工具與呼吸器材等，並解說其用途與操作原理，同時介紹個人防護裝備如何保障執勤安全。現場亦開放學童體驗消防車駕駛座，增添學習趣味。

主辦單位表示，此次課程寓教於樂，不僅強化學童安全意識，也讓家長深入瞭解防災準備的重要性，對消防人員守護社區的付出更添敬意，為推動安全教育寫下具體成果。

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