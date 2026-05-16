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地稅和水電費不斷上漲 新澤西州45歲以上逾1/3想遷離

編譯周芳苑／綜合報導
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美國退休人員協會(AARP)日前公布最新民調，超過三分之一滿45歲的新澤西州居民，為逃避不斷上漲的地稅和水電費，過去一年曾考慮搬離新州；超過三分之二的45歲及以上受訪者不支持州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)縮減「留住新州」(Stay NJ)老人地稅減免計畫提案。

AARP新州分會總監維德洛(Chris Widelo)說，住房負擔能力問題讓新州居民瀕臨崩潰邊緣。

考慮搬家的人當中，有35%提出各式理由，其中67%的理由是要降低生活成本、53%覺得地稅太貴、42%指所得稅太高；另有 39%想尋求好天氣。29%想要離家人更近。

新州平均地稅帳單已經連續兩年超過1萬元。

AARP大力支持「留住新州」計畫，為年收入不超過50萬元的老年家庭提供最高6500元地稅減免，減免額上限為屋主地稅帳單50%。

然而，薛瑞爾3月提出的預算案要求縮減免規模，新版計畫將收入門檻降到25萬元、並將家庭可獲最高額度降至4000元。

薛瑞爾在預算演講中說，「留住新州」修改後將保障該對中產階級老人的利益，才能更公平、有效使用納稅人的錢。薛瑞爾須獲州議會支持才能修訂該計畫提案。

民調多數受訪者希望維持現狀，40%表示強烈支持保留「留住新州」，25%在某種程度上支持維持現狀。

薛瑞爾解釋修改方案後，反對聲浪趨緩。半數受訪者表示會支持縮減退版計劃，28%受訪者表示反對修訂；20%受訪者沒有明確意見。

這一年曾考慮離開新州的受訪者各自表達離開可能性，35%表示很有可能搬離、44%的「比較可能」搬離、15%「不太可能」、5%「不確定」。

新州財政廳長賓德(Aaron Binder)說，根據薛瑞爾提案，目前符合「留住新州」計畫資格的約43.8萬戶屋主中仍有九成繼續受益。

新澤西州 新州 民調

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