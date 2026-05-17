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新州教師平均薪資8.49萬 全美第9高 加州破10萬

編譯周芳苑／綜合報導
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全美2024-2025年教師平均薪資為7萬4495元。(pexels)
全美2024-2025年教師平均薪資為7萬4495元。(pexels)

根據全美教育協會(National Education Association,NEA)發布的2024-2025學年度報告，新澤西州教師平均薪資在全美50州當中排名第九，年薪比全美平均值高出1萬元。

全美教育協會是美國最大的教師工會。根據調查，新澤西州2024-2025學年度的教師平均年薪為8萬4974元。

新澤西州教師的平均薪資在全美排名第九。

數據顯示，全美2024-2025年教師平均薪資為7萬4495元，較前一年約增加3.5%。 不過，這份數據並未包含各州教師的平均教齡，無從得知教齡對平均薪資的影響程度。

進一步分析發現，新州教師起薪高於全美其他多數州的教師，2024-2025學年度新州學校教師平均起薪為5萬8727元，位居全美第四，也較全美教師平均起薪4 萬8112元足足高出約1萬元。

不過，新州最大教師工會「新澤西州教育協會」(New Jersey Education Association )長期以來一直呼籲讓該州教師起薪至少上調至 6 萬元。

全美教育協會主席普林格(Becky Pringle)透過聲明表示，全美教師薪水仍過低，未能跟上通貨膨脹步伐；她說，老師們理應獲得與專業技能相匹配的薪酬、取得成功所需要的有力支持、並得到應有的尊重，才足以表彰他們在打造國家未來願景所發揮的關鍵作用。

依州別看，加州教師薪酬位居全美之冠，平均年薪達10萬3552元，是教師平均年薪達六位數的特例州。而東西兩岸的教師薪資也普遍比中西部、南部的老師薪水高。

教師平均年薪全美前十名依序如下：

第一名：加州，年薪10萬3552元；第二名：紐約州，年薪9萬8655元；第三名：華盛頓州，年薪9萬6589元；第四名：華府，年薪9萬5077元；第五名：麻州，年薪9萬3554元。

第六名：康州，年薪8萬9593元；第七名：馬里蘭州，年薪8萬7409元；第八名：羅德島，年薪8萬5772元；第九名：新澤西，年薪 8萬4974元；第十名：俄勒岡州，年薪8萬1657元。

加州 新澤西州 新州

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