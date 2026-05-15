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今春天氣異常 賓州農作物損失2億元

編譯周芳苑／綜合報導
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今年春季天氣異常、農作物受影響，已導致賓州農民損失2億元。新澤西州農民損失也不小，而且夏季桃子、蘋果及其他農作物產量減少，價格隨之上漲。

4月出現罕見的強度冷熱交替；新州伯靈頓郡(Burlington County)農場Specca Farms主人斯佩卡(Lisa Specca)說，農民警告，當地倖存的桃子和蘋果在夏季稍晚上市時價格會應聲上漲。

新州和賓州正尋求聯邦災害援助。賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)日前視察蘭開斯特郡(Lancaster County)一處霜凍摧毀的果園後表示，這一波災害造成的損失前所未有；農業廰長雷丁(Russell Redding)也說，農民損失達1.5億至2億元。

●新州仍在估算損失

位於紐約州的東北區域氣候中心(Northeast Regional Climate Center)氣候學家鮑里索夫(Samantha Borisoff)說，4月反常的夏冬天氣交替也為維吉尼亞州延伸至紐約州農民帶來挑戰。

紐約州作物專家懷特黑爾(Art Whitehair)說， 4月中熱浪過後，所有花開了，但短短四天寒流來襲，桃子、蘋果收成很糟。

●大西洋中部地區消費者大受影響

政府和產業數據稱，賓州和新州桃子產量在全美各排名第四、五，總產值超過7000萬元；賓州也是全美五大蘋果產區之一。農民不曾遭受如此嚴重而廣泛的損失。

新州農業市長溫格林(Ed Wengryn)說，有些損失需要好幾個星期才能確定。新州各地藍莓損失慘重，葡萄也是；此外，新州、賓州的桃子和蘋果損失也很驚人。

新州4月15、16日華氏90度左右的破紀錄高溫加速桃樹開花，卻也使桃樹更易受霜凍侵襲，同月20、21日有霜凍，距桃子預訂首次結果的6月中下旬僅兩個月。

在賓州，油桃和櫻桃收成也幾乎損失殆盡。

賓州 新澤西州 新州

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