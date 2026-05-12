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廈大、華南理工校友會 紐約野餐音樂聯誼

記者劉偉／新州報導
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廈門大學紐約校友會攜手華南理工大學美國校友會，舉辦春日戶外音樂野餐聯誼活動。（主...
廈門大學紐約校友會攜手華南理工大學美國校友會，舉辦春日戶外音樂野餐聯誼活動。（主辦方提供）

廈門大學紐約校友會與華南理工大學美國校友會日前於紐約中央公園(Central Park)聯合舉辦「覓春而至，沐春而歌」春日戶外音樂野餐聯誼活動，眾多在美校友與家屬齊聚，在春日暖陽與音樂氛圍中共敘情誼。

活動現場綠意盎然、氣氛熱烈，廈門大學紐約校友會前會長丁俊琪攜夫人到場支持，與校友交流互動，增添溫暖氣氛。活動以音樂與互動遊戲為主軸，展現海外華人高校校友團結互助的精神。

開場由紐約尋聲合唱團演唱經典歌曲，迅速帶動氣氛並吸引遊客駐足。隨後由廈門大學校友葉龍生與吳熙媛擔任主持，串聯全場活動。樂隊「Openland」登場演出，將氣氛推向高潮，其中吉他手黃宇翔亦為廈大校友及校友會秘書長，現場掌聲不斷。其後校友喬巾哲進行吉他彈唱，「希聆二人組」壓軸演出中英文流行串燒，帶動全場合唱。

互動環節方面，華南理工大學校友會設計「遊戲贏金幣」與「獎品拍賣」活動，透過團隊合作與競賽增添趣味，也促進不同院校校友交流。

多位參與者表示，能在海外與校友及友校朋友相聚倍感溫暖。主辦方指出，此活動不僅是春日聚會，更是情感連結平台，未來將持續舉辦多元文化與聯誼活動，深化校友情誼與校際合作。

校友們開展遊戲、文藝演出等進行交流。（主辦方提供）
校友們開展遊戲、文藝演出等進行交流。（主辦方提供）

中央公園 華人

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