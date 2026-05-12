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華夏合唱團慶30年 5/30歲月如歌音樂會

記者孫影真／新州報導
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華夏合唱團30周年音樂會「歲月如歌」5/30在Morris Museum Bic...
華夏合唱團30周年音樂會「歲月如歌」5/30在Morris Museum Bickford Theatre 舉行。（主辦方提供）

1996年，一群對歌唱滿懷熱忱的中文學校家長因緣際會相聚，經過30載歲月淬煉，蛻變為美東地區最具影響力的華人文化藝術團體「華夏合唱團」(Huaxia Chinese Chorus)。為慶祝這段融合音樂、文化與社群凝聚力的30年篇章，合唱團宣布於5月30日舉行「歲月如歌30周年音樂會」。

此外，華夏合唱團將在7 月中旬參加「愛達荷國際合唱節」(Idaho International Choir Festival)。合唱團將展開為期四天、每天45分鐘的專場演出，與來自世界各地的優秀團隊切磋，進一步提升藝術層次。

華夏合唱團成立於1996年，由新澤西華夏中文學校的家長自發組成。歷屆團長有鄭緒岫、楊秀萍、何宗彥、陳康燕、李文鴿和張麗萍；歷任指揮則有沈鶴霄、游立志、吳國鈞、陳麗嬋、郭爽，以及現任指揮朱彥彬等，為合唱團在不同階段注入活力與方向。先後於中國北京(2010)、美國辛辛那提(2012)、普林斯頓(2017)及奧地利維也納(2018)四度榮獲國際合唱比賽「銀獎」。

「歲月如歌30周年音樂會」時間為30日(周六)下午7時30分；地點：Morris Museum Bickford Theatre(6 Normandy Heights Rd, Morristown, NJ 07960)。票價分20、50元兩種；詳情可洽Liping Zhang(862)217-6187。

華夏合唱團練唱。（主辦方提供）
華夏合唱團練唱。（主辦方提供）

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