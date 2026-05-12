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新州4居民被控非法投票 申請入籍撤謊

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州聯邦檢察官辦公室(U.S. attorney's office for New Jersey)發表聲明指出，新州四位居民在登記投票和參加聯邦選舉投票時都不是美國公民身分，之後又在申請公民入籍時撒謊，違反聯邦法律規定。

這四位新州居民被控多項罪名，包括非法參加聯邦選舉投票、申請入籍時作虛假陳述、以及非法獲取公民身分或入籍。

檢察官表示，這四人都於2020年至2024年期間至少參加一次聯邦選舉投票，其中包括兩次總統選舉和一次期中選舉。

檢察官進一步指出，這四人不僅非法參加選舉投票，還在投票後提交公民入籍申請，申請時謊稱從來沒有參加過聯邦選舉投票或登記投票。

新州聯邦檢察官弗雷澤(Robert Frazer)表示，這些指控反映出檢察官辦公室致力維護選舉制度公正性的態度。

新澤西州聯邦檢察官辦公室去年成立特別工作小組，專門負責處理與選舉相關的犯罪活動，犯罪活動主要包括選民登記詐欺、投遞欺詐性選票、非公民投票以及個人在同一次選舉中多次投票等等。

2020年總統大選過後，社群媒體便有關大量選民舞弊的說法暴增，川普總統(Donald Trump)及其盟友持續加油添醋、誇大其嚴重性。

然而，現任及前任選舉官員都表示，這一類的舞弊行為彼此獨立、而且堪稱罕見。官員指出，美國選舉是由數千個獨立投票管轄區組成，在這種架構下，幾乎不可能產生大規模操縱選票、左右選舉結果的情形。

弗雷澤3月被任命為聯邦檢察官，司法部門與川普政府之間對於新州聯邦檢察官辦公室控制權的激烈對峙終於畫下句點。川普先前曾提名幾位候選人，其中包括過去擔任他私人律師的哈巴(Alina Habba)，最終都被取消資格。

新澤西州 投票 新州

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