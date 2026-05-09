紐約經文處偕費城台灣同鄉會 15日辦「行動領務」

為持續提供海外便民服務，駐紐約台北經濟文化辦事處將與「費城 台灣同鄉會」合作，於5月15日(周五)在費城公園路中央圖書館(Parkway Central Library，地址: 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103)辦理「行動領務 」，歡迎僑胞屆時踴躍參與。

活動預定在從當日中午12時30分至1時30分進行，服務範圍僅限護照 換發及文件驗證兩類申請件之收件與初審，現場不發件，且僅限本人親自辦理，不受理託人送件代辦。

為避免民眾到現場因證件缺漏而無法辦理，經文處提醒應事先備齊所需文件，包括(一)申請人身分證明文件，例如中華民國護照正本、影本乙份，護照已逾效期者請並提出其他身分證明如美國護照等正、影本乙份；(二)申辦護照換發者請填妥護照換發申請表、附上近六個月內所攝彩色正面、脫帽、五官清晰、白色背景之護照專用相片兩張；(三)辦理文件驗證者請填妥文件驗證申請表、擬驗證之文書正、影本各乙份。(四)換發一般護照費用每本45美元、辦理文件驗證每份15美元，請自備現金或銀行匯票，不接受信用卡或個人支票支付。

製妥的新護照與文件證明書分別在收件後七周與八個工作天左右發件，申請人可持收據到經文處取件，或在活動現場自備郵資13美元現金及填妥回郵信封，委由經文處於辦妥後寄回。

民眾若對行動領務還有其他疑問，可詳閱經文處網頁說明(https://www.taiwanembassy.org/usnyc/cat/15.html)，或致電領務專線212-486-0088或電郵[email protected]洽詢。