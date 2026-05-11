不顧反對聲浪 費城通過：未來10年關閉17所學校

費城學校委員會(Philadelphia school board)日前召開會議，通過未來10年將關閉17所學校，會場入口有警察駐守。(費城學校委員會臉書)

費城 學校委員會(Philadelphia school board)日前在強烈反對聲浪下通過30億元全面改造計畫，未來十年將關閉17所學校、翻新169校區，大幅重塑費城教育系統。

數百名學生、家長和教師懇求保留他們的學校；會議期間氣氛異常緊張，市議會多數成員兩次中斷會議，暴露學區 與其主要資助方之一存有分歧。

在警察和學校保全人員包圍下，幾名與會市議員盡可能靠近學校委員會並大聲表達不滿，委員會主席斯特里特(Reginald Streater)要求維持秩序；最後，委員會在封閉房間裡進行遠端投票 ，旁觀者留在禮堂透過視訊會議Zoom旁觀會議直播。

即將關閉的17所學校包括Blankenburg、Fitler、Morris、Overbrook, Pennypacker、 Welsh以及 Waring等小學；AMY Northwest、Harding、Stetson、 Tilden以及 Wagner等初中； Lankenau、Parkway Northwest、Parkway West、 Penn Treaty以及Robeson高中。

委員會以6比3通過改造計畫。投反對票的成員之一庫貝奇(Crystal Cubbage)認為這項計畫依賴尚未兌現的20億元州府和慈善捐款，財政上不可行。

主席斯特里特說，採納這項計畫雖然痛苦，卻有必要；如果真心想改善學生學習成果，必須勇於打破現狀。

委員會決議稱，這項「加速發展機會」(Accelerating Opportunity)計畫是動態的，根據既有數據以及對入學趨勢、課程需求和財政狀況等合理假設以及委員會和學區可控不可控因素而不斷調整。委員會有調整權。

根據賓州法令，關閉學校之前需要舉行聽證會並依循相關程序。

學區官員說，費城是全美第八大學區，卻面臨7萬空位和大量老舊校舍難以維護等困境，而且學術方面有諸多問題，僅33%學生閱讀成績達到州標準，數學達標比例僅25%。

這項計畫30億元成本中，10億元將借貸籌集，其餘20億元寄望州府或慈善機構資助。

計畫1月推出以來曾多次調整，第一版關閉20所學校、6 個合址校區並進行 159 校區翻新。