資助無證移民讀公立大學 司法部告新澤西州

新澤西州 目前有兩項州法對無證移民就讀公校大學提供經濟援助，與川普政府掃蕩非法移民 的政策相違，司法部為此控告新州州府，試圖推翻這些法令；一旦川普政府勝訴，新州某些移民學費優惠政策將徹底取消。

司法部4月30日針對兩項法律提訴，分別由前州長克里斯蒂(Chris Christie) 、墨菲(Phil Murphy)簽署。

司法部已對其他州提起類似訴訟，針對德州、肯德基州和奧克拉荷馬州等的訴訟結果是川普政府勝訴；但這些州的部份州府官員也支持取消州內學費優惠。

在新州，共和黨 前州長克里斯蒂2013年簽署法案，允許部分無證移民享有公立大學州內學費優惠；墨菲2018年進一步允許移民可獲州府資助的經濟援助。

川普政府這一次控訴新州如果得逞，新州為移民爭取到的福利將完全消失。

司法部民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)聲明說，這完全是聯邦法律問題，在新州乃至全美其他州，大專院校不能向非法移民提供美國公民無法享受的福利，司法部絕不容忍美國學生在自己國家被當作二等公民對待。

克里斯蒂2013年簽署法案時，將學費優惠政策定義為幫助已經居住在新州的人；他當時說，新州納稅人已為這些人投入巨資，大家是否希望僅僅藉由給他們一個機會來讓投資回報最大化？

新州州法有嚴格附帶規定，無證移民想在讀公立大學時享有優惠必須在新州高中就讀三年並獲畢業證書，並且要提交一份宣誓書表明希望盡快變成合法移民。

擁有類似法律的民主黨執政州如維吉尼亞、伊利諾和加州也面臨聯邦訴訟。

川普政府陸續對新州親移民政策提起訴訟，4 月29日就新州一項旨在揭露聯邦官員身份的州法提起訴訟，並且針對州長薛瑞爾一項在多數情況下禁止聯邦移民官員進入州屬物產的行政命令提訴。

新州檢察長辦公室發言人西蒙斯(Michael Symons)說，川普政府近幾個月對新州提起第四起訴訟，再次分散州府注意力。事實上，新州法律與聯邦法律一致，正如另一法官駁回類似訴訟時所裁定的那樣；新州將在法庭上做出回應。