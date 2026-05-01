我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中反腐新規上路 民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

馬斯克去年薪酬曝光：帳面1580億 但實拿卻是0元

旺發搬家 30年值得您信賴

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

很多人有了新家卻為搬家而煩惱，那就請專家來幫您解決。經營近30年的旺發搬家公司是一家政府註冊、提供新州及外州搬運服務的正規公司。公司有20-26尺卡車、專業升降機等設備，并擁有一支品行好、素質佳、服務意識強的工作人員隊伍，為滿足客戶需求為己任，多年來為成千上萬的客戶提供了安全保障的搬家服務，深受客戶好評！

旺發搬家始終貫徹“客戶第一，信譽至上”的經營理念，旺發搬家為客戶提供免費上門估價服務，根據搬運物品及搬遷場地的具體情況，與客戶溝通為你的搬家設計出一套專業安全的搬運方案。在搬運過程中工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司細緻入微，會根據每樣物品的不同特點，進行不同層次的專業化打包，確保運輸中的物品能安全平穩。

旺發搬家為你提供全面的服務：精搬鋼琴，拆裝家具，專業包裝，清理垃圾，提供私人和商業搬運服務，以及跨州搬運， 精通國粵英語，擁有百萬貨物保險，為你省去後顧之憂！

旺發搬家經驗豐富、服務熱情、價格公道，是您值得信賴的喬遷好幫手！旺發搬家公司服務專線：林先生（中文）732-882-9162

上一則

康州議會通過友台決議 慶祝建立「姊妹州」27周年

熱門新聞

嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

最佳高齡居住城市紐約奪冠 芝加哥、波士頓排2、3名

2026-04-24 18:49
兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

2026-04-24 21:07
最新研究顯示，西雅圖地區約有83%成年人過去12個月內至少進行過一次過夜旅行，高於疫情前2019年的80%，顯示旅遊已完全從疫情中復甦。圖為西雅圖景觀。(美聯社)

西雅圖居民出遊比例創新高 短期度假最熱門

2026-04-27 13:08
Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌是該車行超級業務。(Atlanta Toyota提供)

5類最高保值率二手休旅車 豐田全上榜

2026-04-25 01:59
旅客走在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜(Hartsfield-Jackson)國際機場的國內航廈。路透

亞城機場去年1.063億人次進出 蟬聯全球「最繁忙」

2026-04-24 12:55
中華台北啦啦隊20晚抵達，與接機僑胞合影。（記者陳文迪/攝影）

中華台北隊抵佛州參加世界啦啦隊錦標賽 僑胞接機送暖

2026-04-21 20:40

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金