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學生人數大減 天普大學平均每年損失兩億

編譯周芳苑／綜合報導
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天普大學學生人數大減。(天普大學官方臉書)
天普大學學生人數大減。(天普大學官方臉書)

天普大學(Temple University)如同全美許多大專院校一樣學生人數減少，近八年來平均每年收入流失2億多元，另一方面預算壓力日增，處境雪上加霜。

天普大學內部報告顯示，該校近八年來在美招生人數減少27%。

報告名稱是「大學財務現況」(University Financial Status)，由天普大學領導層編寫，上個月提交給各學院院長和校長辦公室，披露若干此前未公開的數據。

十年前，天普大學90%大一新生繼續升讀大二，2024年升學比例下降至82%，另據初步預測，今秋升學率可能跌破80%。

校方已將未來幾年招生成長預期下調，推估五年內將損失 1.5 億元收入。

學校領導層說，過去一年獲得三筆創紀錄的慈善捐款、保持穩健財務評級。依然充滿挑戰。校方正採取一連串行政削減。

校長弗萊(John Fry)估計，三年才能改善財務並達到2%至6%盈餘目標。

許多大學面臨招生和財務挑戰。負責管理賓州10所州立大學的賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education)稱，2010-11學年以來，該系統入學人數下降30%，但今年回升。

弗萊校長近幾個月不斷警告，壓力日益加劇；本月初表示，學校必須果斷且緊迫採取行動以因應下一財年約8500萬元赤字。

校方採取措施。 2025年7月裁員50人，佔員工總數不到1%，今年採行教職員退休獎勵計畫，77人參與，佔3%；未來幾個月有更多人被裁員，仍在考慮人數。另將凍結招聘和限制旅行、合併部分學院、削減體育預算以及取消招生人數不足的主修科別，考慮出售或改變入學人數大減的安布勒校區(Amble)r用途。

天普大學近兩年招收史上最大規模新生，但學生流失問題依舊；弗萊說，學生留校率是校方最關注的重點，如果能吸引學生卻留不住他們，將影響學校財務前景。

普調整2027至2030年的入學人數預測，預計期間入學人數將增加5.3%、相當於1552名學生，低於先前預測的11%。

天普預計本財年將出現2700萬元赤字，擬動用2680萬元儲備金彌補。

天普 賓州 升學

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