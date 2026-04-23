新州檢察長：租屋申請費5月起上限50元

新澤西州檢察長達文波特(Jennifer Davenport)帶頭在聯邦和州層級打擊隱性租屋費用，並從5月1日起，強制執行新州的租屋申請費50元上限。

目前新州是全美租金最昂貴的州之一。達文波特與另26州檢察長聯手敦促聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)啟動正式立規程序，以明確建立租金訂價標準、禁止在租賃交易中收取不公平費用。

達文波特說，對太多新州居民來說，住房太貴了，一旦房東隱瞞租金真實成本或收取各種虛假費用，租戶更難找到負擔得起的住房，誠實房東也更難在競爭中立足。

目前全美許多州已採取措施遏制不公平租金收費行為，但檢察長聯盟認為，僅靠州法無法徹底解決問題，尤其有許多大型企業房東和物業管理公司橫跨好幾個司法管轄區開展業務，更難靠州法有效管理。

達文波特帶頭與科羅拉多州 、賓州 和田納西州 檢察長共同簽署信函，另外23州也加入。

此外，達文波特和新州消費者事務廳(Division of Consumer Affairs)也針對新州租屋申請費上限法規發布指導意見，該法規預訂5月1日生效，禁止房東租屋時收取超過50元的申請費或類似費用，該上限適用於與租屋申請相關的所有費用，包括行政費和篩選費，而且，房東如果利用申請費向消費者榨取金錢，可能違反新州消費者詐欺法(New Jersey Consumer Fraud Act)。