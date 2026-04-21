新澤西教育協會傑出女性 張世紅獲殊榮

張世紅(中)榮獲 2026新澤西州教育工會傑出女性榮譽。（記者劉偉/攝影）

「新澤西教育協會」(New Jersey Education Association)日前Cedar Grove舉行2026年「教育女性」表彰典禮，頒發「傑出女性」榮譽，今年獲獎的張世紅，也是該獎項歷年來首位獲此殊榮的華裔 教師。

其他獲獎人還包括Linda Miller與Marie Blistan。典禮由副主席Petal Robertson與財務長兼秘書長Tina Dare主持。主辦方介紹指出，張世紅自疫情 以來創立新澤西州 中文教師學會，展現卓越領導力，在困難中凝聚教師力量，並於短時間內將學會發展為活躍組織，成為教育協會附屬團體之一，對語言教育推動貢獻良多。

此外，她長期積極參與地方、郡與州層級工會事務，並擔任多項委員會成員；同時身為課程設計大使(Design Team Ambassador)，參與亞太裔教育課程規劃，並於州內外進行推廣與分享，展現專業影響力。

張世紅擁有清華大學教育管理碩士學位，曾任職清華大學及中國國務院相關教育機構，1999年赴美，2003年起任教高中中文與數學跨學科課程。她積極投入教學研究，多次於全美中文教育會議發表演講，並於2021年創立新澤西州中文教師學會並出任首任會長，帶動區域中文教育發展。

近年來，她亦持續獲得專業肯定，包括2023年獲學會年度教師獎，2024年起擔任全美早期語言教育聯盟新澤西州代表，2025年出任新澤西華人聯合總會秘書長。

新澤西教育協會擁有約20萬名會員，多數為女性，設有州級「教育女性委員會」，透過提名與遴選機制，表彰在推動公立教育、女性權益與平等方面具卓越貢獻者。評選標準涵蓋領導力、服務精神，以及推動改變與啟發他人的能力。

多個新澤西華人社團代表及中文教育界人士均到場祝賀，共同見證這項對亞裔教育工作者的榮譽。

NJEA主席Steve Beatty向張世紅表示祝賀。（記者劉偉/攝影）

現場各校教師紛紛向張世紅(中)祝賀。（記者劉偉/攝影）

新澤西華人聯合總會主席胡世遠(右、左伉儷祝賀張世紅(中)。（記者劉偉/攝影）