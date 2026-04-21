美東中校年會 5/23、5/24新州愛迪生市登場

會長林美華（左一）感謝教師們共同見證海外華語教育的轉型與茁壯。（主辦方提供）

美東中文學校協會(ACS)第53屆年會將於5月23日至24 日在新州 愛迪生市喜來登酒店盛大舉行，以「華語教學融智能，在地生根育後昆」為主題，聚焦AI技術與華語教學的結合，以及數位轉型與社區融合，安排10堂教師研習課程及八項學藝競賽，預計吸引紐英格蘭、康州、紐澤西、賓州 、大華府、與大紐約等八州六區的各中文學校團隊，逾500人參與。

會長林美華日前在紐約文教中心召開新聞發布會表示，年會安排10堂多元議題的教師研習課程(含AI工具運用、AP中文備考技巧等)，以提升教學軟實力；八項學藝競賽包含壁報、多媒體簡報、象棋、演講、扯鈴、毛筆書法、歌唱及詩歌朗誦等，以展現學子才華。年會也將表揚資深校長、優良教師及優秀學生。

年會主席戴松昌表示，新州13所會員學校自去年起便投入籌備，今年的大會「數位轉型」，所有學藝競賽評審將改用筆電輸入，即時匯整分數並於賽後迅速公布成績，展現AI世代的行政效率。

紐約文教中心主任王怡如、僑務委員褚月梅、鍾文忠、及臺師大美東校友會長紀慶華、長島文協中文學校校長甘居正與多名教師均出席發布會，共同表達對僑教的重視與期許。

王怡如肯定ACS 半世紀以來推動僑教、深耕文化、推廣正體字的貢獻，同時讚許今年年會將傳統與AI結合、透過學藝競賽深耕文化，呼籲師生家長踴躍參加。褚月梅感謝僑教老師培育海外優秀學子，鍾文忠則提到美台第二代語言文化學習的重要性，他將會繼續大力支持，並預祝年會圓滿成功。活動詳情可查詢：http://acsusa.org。

長島文協中文學校教職員鼎力相助。（記者孫影真／攝影）