我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯預計再赴談判 華爾街日報分析5種美伊走向

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

美東中校年會 5/23、5/24新州愛迪生市登場

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
會長林美華（左一）感謝教師們共同見證海外華語教育的轉型與茁壯。（主辦方提供）
會長林美華（左一）感謝教師們共同見證海外華語教育的轉型與茁壯。（主辦方提供）

美東中文學校協會(ACS)第53屆年會將於5月23日至24 日在新州愛迪生市喜來登酒店盛大舉行，以「華語教學融智能，在地生根育後昆」為主題，聚焦AI技術與華語教學的結合，以及數位轉型與社區融合，安排10堂教師研習課程及八項學藝競賽，預計吸引紐英格蘭、康州、紐澤西、賓州、大華府、與大紐約等八州六區的各中文學校團隊，逾500人參與。

會長林美華日前在紐約文教中心召開新聞發布會表示，年會安排10堂多元議題的教師研習課程(含AI工具運用、AP中文備考技巧等)，以提升教學軟實力；八項學藝競賽包含壁報、多媒體簡報、象棋、演講、扯鈴、毛筆書法、歌唱及詩歌朗誦等，以展現學子才華。年會也將表揚資深校長、優良教師及優秀學生。

年會主席戴松昌表示，新州13所會員學校自去年起便投入籌備，今年的大會「數位轉型」，所有學藝競賽評審將改用筆電輸入，即時匯整分數並於賽後迅速公布成績，展現AI世代的行政效率。

紐約文教中心主任王怡如、僑務委員褚月梅、鍾文忠、及臺師大美東校友會長紀慶華、長島文協中文學校校長甘居正與多名教師均出席發布會，共同表達對僑教的重視與期許。

王怡如肯定ACS 半世紀以來推動僑教、深耕文化、推廣正體字的貢獻，同時讚許今年年會將傳統與AI結合、透過學藝競賽深耕文化，呼籲師生家長踴躍參加。褚月梅感謝僑教老師培育海外優秀學子，鍾文忠則提到美台第二代語言文化學習的重要性，他將會繼續大力支持，並預祝年會圓滿成功。活動詳情可查詢：http://acsusa.org。

長島文協中文學校教職員鼎力相助。（記者孫影真／攝影）
長島文協中文學校教職員鼎力相助。（記者孫影真／攝影）

美東中文學校協會第53 屆年會以「華語教學融智能，在地生根育後昆」為主題。（主辦...
美東中文學校協會第53 屆年會以「華語教學融智能，在地生根育後昆」為主題。（主辦方提供）

世報陪您半世紀

賓州 新州

上一則

全美首例 馬州立法禁止零售商「動態定價」

下一則

強風暴襲伊州引發15龍捲風 河川水位急升

延伸閱讀

新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴

新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴
2026年海外青年文化大使 新生結訓

2026年海外青年文化大使 新生結訓
大紐約區僑界急難救助協會年會 關注法拉盛火災

大紐約區僑界急難救助協會年會 關注法拉盛火災
費城福建同鄉聯合會成立26週年慶典暨第13屆新屆職員就職典禮

費城福建同鄉聯合會成立26週年慶典暨第13屆新屆職員就職典禮

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)出席2018年維州副州長就職典禮。(美聯社)

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

2026-04-17 08:53
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」