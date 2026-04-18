世足賽火車票價飆漲10倍 紐約往返新州球場要150美元惹議

2026世界盃足球賽將有部分比賽在新澤西州的大都會人壽體育場舉行。圖為2025年足球俱樂部世界盃在該體育場舉行。（路透）

美國當地官員今天表示，世界盃足球賽球迷往重要賽事的大都會人壽體育場，列車票價為150美元，超過平常價格10倍，引發外界強烈不滿。

法新社報導，這段往返新澤西體育園區、全長約56公里的路程，平時僅需12.90美元。包含大都會人壽體育場（MetLife Stadium）在內的新澤西體育園區緊鄰紐約市 。

新澤西州 立公共運輸公司「新澤西交通」（NJ Transit）總裁暨執行長柯洛瑞（Kris Kolluri）說：「我們的系統對這段路的來回收取150美元，即從紐約市到大都會人壽體育場，以及從體育場回到紐約的票價。」

這座體育場在8場比賽期間，每天將僅提供4萬張列車票。然而，開車前往的費用也頗為可觀；根據停車網站Just Park的資訊，體育場將為身障球迷提供有限的停車位，其他球迷則可停在鄰近的購物中心，每個車位都是225美元。

新澤西州新上任的州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）今天在X平台上為新澤西交通公司辯護，稱「國際足球總會（FIFA）沒為輸運球迷支付一毛錢」。

她指出，FIFA與前任新澤西州政府達成的協議「取消」體育場的停車位，導致鐵路服務需要運送的球迷人數是平時的4倍，「這項協議將耗費新澤西交通公司至少4800萬美元，FIFA卻能於世足期間賺進110億美元。」

美國體育媒體「運動員」（The Athletic）14日報導這項消息時，聯邦參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也在社群媒體發文表示，FIFA應為前往世界盃場館的交通費用買單。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）則批評交通票價上調。她在X上寫道：「搭一小段火車要收超過100美元，在我聽來實在高得離譜。」還說紐約的公共交通系統不會收取這麼高的費用。

英格蘭足球支持者協會（FSA）主席康甘農（Thomas Concannon）告訴英國廣播公司（BBC）：「到目前為止這屆賽事傳出的每一件事，都只是球迷被敲竹槓。」

他今天說：「就去現場看一場比賽的預期花費而言，這價格顯然是天文數字。沒人預料會被這樣狠削一筆。」

已因許多比賽門票價格高昂而面臨抨擊的FIFA，則稱新澤西此舉「前所未見」。

FIFA拒絕負擔 喊苦「4年才賺這1次」

FIFA世界盃營運長席爾吉（Heimo Schirgi）表示，這種「武斷設定高價並要求FIFA承擔成本」的做法前所未見。FIFA早先也在一份聲明裡表示，沒有賽事籌辦單位還要負擔觀眾交通費用的道理。

他說：「沒有其他全球性活動、演唱會或大型體育賽事主辦方曾遇過這種要求。雖然FIFA預計將產生約110億美元的收入，但這不是州長所稱的利潤，FIFA一直是個非營利組織。」

2022年的卡達世界盃，球迷憑藉比賽日門票可免費搭乘杜哈地鐵。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，2026年世界盃足球賽高額票價等費用近期成為攻防話題。新澤西州官員今天公布球迷前往球場須負擔的交通費，往返大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的列車票價訂為150美元，比平常12.90美元高出11倍；若搭巴士來回也要80美元。

大都會人壽體育場在今夏世足賽被分配到8場比賽，包括7月19日的冠軍戰。

新州州長：比賽增加的成本 被迫轉嫁給球迷

相關票價由州立公共運輸公司新澤西交通（NJ Transit）所公布。新澤西州長薛瑞爾表示，如果國際足總不分攤新澤西州主辦世足賽所承擔約4800萬美元成本，她只能被迫轉嫁給球迷。

即使自行開車到球場附近，也無法避開高額費用。由於球場停車場不開放球迷停車，同一園區內商場的停車卡售價高達225美元。

新澤西交通公司執行長柯洛瑞（Kris Kolluri）說：「這不是為牟利，我們只想真正回收成本，因我們認為，不該讓搭乘新澤西交通的一般通勤乘客來分攤比賽增加的成本。」

紐約時報指出，新澤西交通公司的計畫是在比賽前後，封閉紐約的賓夕法尼亞站（Pennsylvania Station）部分區域，只開放給已購買列車票的世足賽持票球迷使用。球迷可自5月13日起購買來回150美元的列車票，每天約4萬張；比賽當日另提供約1萬張接駁巴士車票。

新澤西交通公司的計畫遭一般通勤族與足球迷同聲抨擊，不滿這項費用遠高於其他同樣主辦比賽的美國城市所提供的大眾運輸票價。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）為今夏世足賽高票價辯護，堅稱全球足球管理機構FIFA是一非營利組織，屬性跟商業演唱會甚至職業運動聯賽不同，並解釋FIFA只有每四年一次的機會獲取收入，還須尋求平衡以便把資金分配給211個會員國。

英凡提諾說：「FIFA主要且目前唯一有收入的活動，就是世界盃。世界盃每四年只打一個月，所以我們只在那個月賺錢。接下來到下屆世界盃的47個月裡，我們都只能靠這筆錢。」

他說：「很多人只知道我們在世界盃期間能有數十億美元收入，但不知道FIFA是個非營利組織，這代表我們的所有收入都會再投入到全球211個國家的足球發展，當中75%的國家如無FIFA的補助，可能根本無法開展足球運動。」