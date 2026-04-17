我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普槓上教宗 對選舉有何影響？

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典

費城訊／圖文：彭林
聽新聞
test
0:00 /0:00
文藝表演活動
文藝表演活動

2月21日，農歷正月初五，正值華人傳統「迎財神」的吉日，位於費城郊區巴克斯郡的賽珍珠故居迎來一年一度的新春慶祝活動。由中博華人協會（CBCA）與賽珍珠國際（Pearl S. Buck International，PBI）聯合主辦的馬年新年慶典，在冬雪尚未消融的時節，為當地社區呈現了一場年味濃鬱、促進多元交流的新春盛會。

活動開始前，PBI 董事會主席Tona Luna ,CBCA 主席張麗君以及 PASSI 首席執行官 Ken Yang 先後致辭，向來賓送上新春祝福。他們在講話中提到，農歷新年不僅象徵著辭舊迎新、祈福納祥，也承載著家庭團圓與文化傳承的意義。選擇在賽珍珠故居舉辦慶祝活動，是希望能夠進一步促進中美文化理解與交流。

今年的慶祝活動延續三年來形成的開放式佈局，鼓勵觀眾在不同的空間和場合自由參與、深度體驗。Welcome Center 主樓作為主要活動區域，集中呈現舞臺演出、傳統服飾展示、皮影動畫及絨花工藝品展覽，以及面向家庭和青少年的互動活動項目。CBCA 青少年網站設計組策劃的 Kahoot 新年知識問答、筷子挑戰和投骰遊戲，將歷史文化知識融入輕鬆有趣的活動中，吸引了不少非華裔家庭參與，在互動中加深了對中國年俗與傳統文化的理解。

位於 Red Barn 的活動區則更注重傳統文化與親子體驗的結合。剪紙、書法、木版印刷、創意氣球、茶藝展示和古箏演示等項目同步展開，觀眾通過「看、聽、做」的方式，近距離感受中國悠久多樣的傳統藝術文化。其中，色彩繽紛的臉部彩繪（face painting）深受小朋友們的喜愛，孩子們在志願者的巧手下化身小龍、瑞獸或中國風圖案，歡笑聲不斷，為現場增添了濃濃的節日童趣。不少青少年和美國家庭還在志願者指導下書寫中文名字、製作新春剪紙，把文化體驗化成可以帶走的美好記憶。

舞臺演出共有17個節目，來自周邊社區的100位演員為觀眾呈現了一場美輪美奐、各具特色的民族風情的視覺盛宴。表演分為三個單元進行，各單元之間設置10分鐘休息時間，方便觀眾根據興趣在舞臺演出與文化體驗活動之間自由切換。這種靈活的安排，使整場慶祝活動更像一場開放、包容的社區文化節，觀眾能夠更充分地參與並融入其中。

雖然受積雪未融和停車場地限制影響，今年活動對到訪人數進行了適度控制，但社區參與的熱情依然高漲。活動現場秩序井然、交流頻繁，這一切離不開近200名志願者的辛勤付出。他們來自不同年齡和背景，在前期籌備、現場引導、節目協調及後勤保障等各個環節默默奉獻，為活動的順利進行提供了堅實保障。

在象徵中美文化交流的賽珍珠故居裡，迎財神的喜慶寓意與多元文化水乳交融。這場盛大的新春慶祝活動不僅延續了中華文化傳統的傳承，也為費郊社區提供了理解、交流與共用的平臺，持續推動著多元文化在當地的融合與傳播。

上一則

飛狐體育主辦「方太杯」匹克球大賽

下一則

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

熱門新聞

維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

2026-04-09 10:50
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

2026-04-10 17:16
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕