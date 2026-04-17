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中國駐紐約總領事館抵費開展領事服務進社區

費城訊／圖文：彭林
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遊一澤副總領事（二排右6）、潘焱僑務主任（二排左4）與費城僑領、義工及領館辦證人...
遊一澤副總領事（二排右6）、潘焱僑務主任（二排左4）與費城僑領、義工及領館辦證人員合影，二排右5為秘書長吳日強。

4月4下午，中國駐紐約總領館副總領事游一澤、僑務主任潘焱、領事周凱良一行，來到費城華埠好朋友老人活動中心，開展「領事服務進社區」活動，為年長的費城僑胞現場辦理中國護照換發、旅行證及健在證明等領事證件。

遊一澤來到現場看望僑胞，他表示，踐行外交為民是新中國外交矢志不渝的宗旨。總領館始終將外交為民記在心裡、扛在肩上、做到實處，把溫暖送到社區，把方便帶給同胞。十年前為更好服務廣大美東僑胞，總領館啓動「領事服務進社區」活動，十年來響應大家期待，不斷調整活動場地、頻次，哪裡有需求就辦到哪裡。近幾年堅持領區十州全覆蓋，年均辦理場次20次以上，服務上萬名僑胞，每年都有超過600名志願者在現場協助辦證。總領館將和廣大僑團一道，為領區僑胞在當地安居樂業、為增進中美人民友誼共同努力。

今年是大費城僑學界聯席會議承辦的第十個年頭，每年都是人頭攢動，幾百號費城僑胞因此獲得便利和幫助，從新生嬰兒的旅行證，殘障人士的護照換發到百歲老人的健在證，無不展示了總領館對鄉親們的關愛和體貼。在僑學界各社團僑領的合作配合下，本次活動共辦理了164份證件。中心內坐滿了等候的僑胞，雖然人數眾多，但人們有條不紊，老人們對領事們的周到服務贊不絕口，感謝領事館的貼心到家服務，盛讚領館官員的禮貌服務，就像自己的家人一樣，令千千萬萬的僑民受惠。

僑學界秘書長吳日強感謝遊副總領事親自帶隊的領館工作人員，感謝僑學界的各位共同主席, 秘書處同仁和義工志願者們的辛勤付出，使得活動順利舉辦。眾義工們紛紛表示，服務僑胞，幫助和參與社區活動是在美華人的共同責任。

4月5日上午，領館工作人員一行，馬不停蹄的趕往費城東北區華大老人中心，展開第二場「領事服務進社區」活動。此場活動由賓州華人僑團聯盟承辦，當天服務惠及超過百餘名僑胞，共辦理各類證件總計100餘份，周到有序的優質服務受到廣大僑胞們的贊揚。

「領事服務進社區」活動主要針對年齡60歲以上長者或行動不便的中國籍公民，耆老們紛紛表示，感謝總領館始終牽掛著僑胞，面對面地傳遞祖（籍）國對海外僑胞的關懷，讓僑胞們真切地感受到了祖國親人般的關愛。據介紹，總領館每年都會把到費城辦理護照、健在證明等證件的辦理時間發佈在紐約總領館官網上，費城僑胞可隨時關注，提前準備好檔和手續。

辦證現場人山人海。
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