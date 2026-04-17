冤獄43年 法官裁決賓州印裔男免遣返

賓州 64歲印度裔韋達姆(Subramanyam Vedam)涉嫌謀殺被關押長達43年後獲平反，去年卻被移民與海關執法局(ICE)拘留並擬遣返，移民法官對此於日前做出裁決，該名男子可免於遺返印度。

法官帕諾普洛斯(Adam Panopoulos)做出該判決。韋達姆當天以遠距方式參加聽證會，堅稱1980年並未槍殺同學金沙(Thomas Kinser)，並接受國土安全部 (Department of Homeland Security)律師質詢。

韋達姆1962年嬰兒時期便離開印度移民來美，具合法身份；聯邦政府希望將他遣返印度，但兩法院發出暫勿遣返令。

帕諾普洛斯法官表示，韋達姆已真正改過自新，不會構成威脅；並稱讚他致力提高囚犯的識字率。但國安部律師表示，韋達姆仍可能因毒品分銷罪名被驅逐出境。

國安部有一個月時間可上訴。韋達姆的律師貝納赫(Ava Benach)擬為他申請保釋；韋達姆已獲俄勒岡州立大學(Oregon State University)應用人類學博士課程錄取名額。

一名法官去年底認定檢方在韋達姆兩次審判中未披露彈道證據，州立學院檢察官便拒絕對韋達姆重審；同年10月，韋達姆原本即將獲釋，但ICE人員予以拘留並試圖將他驅逐。

韋達姆一審時拒絕認罪協議，重審時情況類似。兩次審判都以一級謀殺罪成立告終，1982年3月31日起一直被關押。

韋達姆和被殺害的金沙是高中同學，金沙失蹤時兩人才19歲，最後一次被看到是在1980年12月，當時他帶韋達姆去買毒品。金沙失蹤後，廂型車在州立大學的公寓外被發現，九個多月後，有人在數哩外天坑發現他的遺骸，頭部中槍。

陪審團被告知，韋達姆在金沙失蹤前後買了一把被盜.25口徑手槍和彈藥，但聯邦調查局(FBI )報告顯示，金沙傷口太小，不可能是被這種口徑的子彈擊中，陪審團未被告知這一點。