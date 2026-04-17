賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%

最新數據顯示，賓州 登記與移民暨海關執法局(ICE)合作以協助執行聯邦移民法的當地警察相關機構去年底以來暴增70%以上。

賓州幾乎所有警察相關機構都加入ICE的「特別工作小組」(Task Force)模式、是三種主要合作模式中最寬鬆的一種，地方警員可在日常警務工作中充當ICE延伸團隊。

賓州目前有78個市政警察局、郡治安官辦公室和地方警員辦公室積極與ICE合作，多於先前的45機構，促成越來越多逮捕行動。

川普 總統去年初上任以來，賓州透過合作模式逮捕225名移民，今年2月達67人、創新高。全美透過合作更協助逮捕1萬9918人。前總統拜登 (Joe Biden)任期最後一年透過合作平均每月逮捕261人，川普執政期間增加五倍、每月1422人。

賓州參與合作的機構多位於中、西部。這類合作模式被稱為 287(g)，以 1996 年移民法案中一條款命名，備受爭議；在合作模式下，州和市警察部門將協助 ICE 識別無證移民的工作、並加以逮捕和驅逐。

ICE表示，合作模式有助於保護美國公民，並為該機構增加人手；反對者則堅稱，將地方警員轉變為移民執法人員會破壞社區信任，並使市政納稅人面臨支付巨額法律賠償的風險，一旦信任被打破，身為犯罪受害者或目擊者的移民就不會出面舉報，連帶危及安全和經濟，賓州居民用自己的稅款趕走賴以生存的勞動力。

與ICE合作的賓州78個機構中有20個治安官辦公室(constables' offices)。治安官是民選官員，協助法院工作，許多人基於經濟考量而選擇與ICE合作，賓州治安官沒有固定薪資，而是依完成的任務收費，一旦與ICE簽協議合作便有額外收入。

ICE去年9月也宣布，開始向警察機構提供補貼，支付除最初聯邦培訓費用外由地方部門和納稅人承擔的其他費用，參與的警察部門最多可獲每受訓警員薪資和福利25%，政府另按季對每位參與警員發放最高1000元績獎金。