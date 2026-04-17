我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

最新數據顯示，賓州登記與移民暨海關執法局(ICE)合作以協助執行聯邦移民法的當地警察相關機構去年底以來暴增70%以上。

賓州幾乎所有警察相關機構都加入ICE的「特別工作小組」(Task Force)模式、是三種主要合作模式中最寬鬆的一種，地方警員可在日常警務工作中充當ICE延伸團隊。

賓州目前有78個市政警察局、郡治安官辦公室和地方警員辦公室積極與ICE合作，多於先前的45機構，促成越來越多逮捕行動。

川普總統去年初上任以來，賓州透過合作模式逮捕225名移民，今年2月達67人、創新高。全美透過合作更協助逮捕1萬9918人。前總統拜登(Joe Biden)任期最後一年透過合作平均每月逮捕261人，川普執政期間增加五倍、每月1422人。

賓州參與合作的機構多位於中、西部。這類合作模式被稱為 287(g)，以 1996 年移民法案中一條款命名，備受爭議；在合作模式下，州和市警察部門將協助 ICE 識別無證移民的工作、並加以逮捕和驅逐。

ICE表示，合作模式有助於保護美國公民，並為該機構增加人手；反對者則堅稱，將地方警員轉變為移民執法人員會破壞社區信任，並使市政納稅人面臨支付巨額法律賠償的風險，一旦信任被打破，身為犯罪受害者或目擊者的移民就不會出面舉報，連帶危及安全和經濟，賓州居民用自己的稅款趕走賴以生存的勞動力。

與ICE合作的賓州78個機構中有20個治安官辦公室(constables' offices)。治安官是民選官員，協助法院工作，許多人基於經濟考量而選擇與ICE合作，賓州治安官沒有固定薪資，而是依完成的任務收費，一旦與ICE簽協議合作便有額外收入。

ICE去年9月也宣布，開始向警察機構提供補貼，支付除最初聯邦培訓費用外由地方部門和納稅人承擔的其他費用，參與的警察部門最多可獲每受訓警員薪資和福利25%，政府另按季對每位參與警員發放最高1000元績獎金。

川普 拜登 賓州

上一則

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

下一則

J-1審查期慢6倍 馬州大洋城觀光受衝擊

延伸閱讀

2年2100萬 賓州5郡監獄拘移民獲聯邦撥款

2年2100萬 賓州5郡監獄拘移民獲聯邦撥款
限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案

限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案
TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人

TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人
ICE在紐約逮捕人數增加 遣返減少 倡議團體批盲目執法

ICE在紐約逮捕人數增加 遣返減少 倡議團體批盲目執法

熱門新聞

維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

2026-04-09 10:50
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

2026-04-10 17:16
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕