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2年2100萬 賓州5郡監獄拘移民獲聯邦撥款

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州非營利新聞網站Spotlight PA調查發現，各郡監獄近年來為美國移民暨海關執法局(ICE)拘留移民，從聯邦政府收取2100萬元。

Spotlight PA這項調查指出，賓州多郡監獄向聯邦政府收費拘留移民。此類協議早在川普(Donald Trump)第二總統任期前好幾年、甚至數十年便已存在，近來隨著川普政府推行大規模移民驅逐行動而高度依賴地方合作夥伴，而再受關注。

今年稍早，美國國土安全部(Department of Homeland Security，DHS)購買賓州兩座倉庫，計畫改造為可容納 9000人的拘留中心；地方和郡議員表示毫不知情，而且阻止計劃進行的權力有限。 Spotlight PA 調查發現，與監獄相關的拘留協議需要獲得民選郡領導人或者監獄監督委員會支持。

Spotlight PA指出，五郡監獄已經或近期即將與聯邦移民執法機構達成協議。

帳單顯示，克林頓(Clinton)、伊利(Erie)、富蘭克林(Franklin)和派克(Pike)等郡於2024 、2025 年共收取2100多萬元拘留費用；另據聯邦紀錄和一位郡府官員透露，第五郡坎布里亞(Cambria)也有類似安排。

坎布里亞郡郡長亨特(Scott Hunt)表示，這樣的合作已行之有年。

一位對ICE全美掃蕩移民行動感到擔憂的郡負責人表示，拘留款項已成至關重要的收入，需要仔細研究歸戶才能找到替代案。

川普 聯邦政府 賓州

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