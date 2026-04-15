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賓州初選郵寄投票 申請截止日5/12 逾期將不受理

賓州訊
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賓州選民可將完成圈選的郵寄選票，直接放進各地的郵寄投票箱。(美聯社)
賓州選民可將完成圈選的郵寄選票，直接放進各地的郵寄投票箱。(美聯社)

賓州州務卿史密特(Al Schmidt)13日提醒該州登記選民，若計畫以郵寄投票方式參與5月19日舉行的黨內初選，須於5月12日下午5時前完成郵寄選票申請，並送達各所屬郡選舉委員會，逾期申請將不予受理。

史密特表示，郵寄投票已成為賓州選民便捷、安全且廣泛使用的投票方式之一，呼籲符合資格且有意使用該方式的選民盡早提出申請，以確保有充足時間完成選票寄送與回寄流程。他說，選民若選擇郵寄投票，應預留時間妥善填寫與寄回選票，以避免因延誤而喪失計票資格。

根據選務規定，選民在收到郵寄選票後，需詳閱隨附說明並依指示完成填寫，之後將選票放入標示為「正式選舉選票」的黃色保密信封內密封，再置入回郵外信封並完成封裝，同時必須在外信封上簽名並填寫日期，以確保選票有效性。

選務單位指出，填妥的郵寄選票必須於5月19日初選當晚8時前送達各郡選舉辦公室，逾期送達將不予計票。不過，部分郡縣亦設有投票箱或指定地點，供選民親自投遞選票。

此外，選民亦可於5月12日辦公時間結束前，直接前往所屬郡選舉辦公室，一次完成郵寄選票申請、領取與繳回流程。選務機關建議民眾事前查詢各郡辦公時間及相關規定，以確保流程順利。

對於已申請郵寄或缺席選票但未收到選票，或無法如期寄回者，選舉當日仍可前往投票站使用臨時選票完成投票。史密特也提到，無論選擇郵寄投票或親自到場投票，最重要的是選民能夠行使投票權利，表達自身民意。

賓州採封閉式初選制度，僅登記為民主黨共和黨的選民可參與各自政黨初選，但所有選民仍可針對憲法修正案、公投議題及地方特別選舉進行投票。州政府選民資訊網站(vote.pa.gov)，也提供英語、西班牙語與中文服務，並設有投票地點查詢及各郡選務聯絡資訊，以協助選民順利完成投票程序。

民主黨 共和黨 賓州

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