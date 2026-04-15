新澤西華聯會 祭奠美東先輩華工緬懷貢獻

胡世遠(中)與各位共同主席向荷蘭歸正教會代表佩羅內(左四)捐贈支票。（記者劉偉/攝影）

新澤西華人 聯合總會日前在位於貝勒維爾市的荷蘭歸正教會墓地，舉行年度紀念華工移民的祭拜儀式，緬懷早期赴美華人對美國建設的貢獻。

此次活動由新任主席胡世遠帶領，包括謝成傑、梁智、佟衛東、郭瑞堯、洪利武、李世群、王恒等共同主席，以及當地歷史學者Michael Perrone、Khyati Joshi夫婦與多個僑團代表共60多人出席。

據史料記載，約150年前，一批參與美國鐵路建設的華工遷至新澤西，並在貝勒維爾當地教會獲得庇護 ，其中68人最終安葬於該墓地。2019年，林潔輝帶領新澤西華人聯合總會於此建立紀念碑，使這段歷史得以保存與傳承。

儀式由佟衛東主持，接著由馮雪征演唱美國國歌。胡世遠在致詞中回顧已故創會主席林潔輝生前推動設立「無忘異鄉人，感懷華工魂」紀念碑的歷程，並感念華工先輩參與美國鐵路建設的艱辛付出，以及當年教會對華工的庇護之情。他還代表總會向長年協助保存華工歷史的Perrone致贈捐款，表達感謝。

活動中，由李文斯頓華協前會長劉友軍創作、王堅博士演唱「地下室的碑文」，深情詮釋對華工先人的追思。Joshi教授則從多元族裔角度出發，強調亞裔對美國歷史與社會發展的重要貢獻不容忽視。

多位共同主席及社區代表先後發言，指出紀念活動不僅是對歷史的緬懷與感恩，更具有激勵當代華人積極參與主流社會、投入公共事務的意義。李文斯頓市議員參選人王丹獲得現場人士鼓勵，其參選行動尤其象徵華人參政意識逐步提升。王恒則提出四點體會，包括不忘歷史、認識華人貢獻、促進族裔和諧及持續為社會付出。

活動同時緬懷林潔輝的貢獻，其中美國棋類協會會長李勤錟朗誦詩作，形容其精神如棋局中的「將帥」，長存人心。山東同鄉會、福建同鄉會、華美化學會及多個教育與僑界代表亦登台發言，表達對華工與林潔輝的敬意。教育界人士指出，華工歷史不僅是族群記憶，更是可融入課堂的重要教材。

儀式最後，在胡世遠與各共同主席帶領下，全體與會者向華工墓碑鞠躬並獻花，場面莊重肅穆。

新澤西華人聯合總會共同主席們向華工先輩鞠躬獻花，表達哀思。（記者劉偉/攝影）