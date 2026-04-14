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新州愛迪生中校、台南鹽行國中 合推國際數位學伴

記者孫影真／新州報導
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新州愛迪生中文學校與台南市立鹽行國民中學線上簽約締結為姊妹校。（記者孫影真／線上...
新州愛迪生中文學校與台南市立鹽行國民中學線上簽約締結為姊妹校。（記者孫影真／線上會議截圖）

為深化海外僑教與國內義務教育的跨國連結，新州愛迪生中文學校與台南市立鹽行國民中學日前透過線上完成締結姊妹校，雙方並簽署合約，將運用數位科技推動「國際數位學伴」計畫，促進語言互助與文化交流，提升學生的國際競爭力與跨文化理解。

愛迪生中文學校校長林郁翠表示，合作內容包括每月定期舉辦線上語言與文化交流活動、進行華語、英語及台語的電子書信往來，以及教學資源共享與教師經驗交流。未來亦規畫彈性安排實體互訪，如邀請鹽行國中學生赴美參與「中美文化協會」夏令營，讓學生親身體驗不同文化。

鹽行國中校長林建佑指出，此次簽約是雙方深化合作的起點，期盼透過課程共學與學生互動，將國際教育落實於日常學習，促進師生共同成長。

簽約儀式也邀請多位教育與僑界代表觀禮，包括紐約華僑文教服務中心主任王怡如、新澤西中文學校協會會長戴松昌、台南市政府教育局國際教育中心召集人楊宗頴、美東中文學校協會會長林美華及中美文化協會會長李僑韋等。

王怡如肯定兩校長期努力，期盼透過語言學習與線上交流結合實體互訪，讓學生深入體驗多元文化，並表示文教中心將全力支持，打造台美教育交流典範。戴松昌則強調教育應兼顧品德與創造力，建議台灣推動雙語教育、打破名校迷思，並加強國際交流以提升競爭力。

楊宗頴表示，此次合作為學生開啟通往世界的窗口，透過課程共構、線上共學與實體交流，將帶來更豐富的學習體驗，國際教育中心未來也將持續提供支持。

此次結盟象徵兩校在國際教育交流上的重要里程碑。透過「數位學伴」模式，不僅強化海外華裔學生的母語連結，也讓台灣學生獲得與國際同儕互動的寶貴機會，攜手培育具備全球視野與行動力的未來人才。

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