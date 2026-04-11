費城診所性別歧視開除5女 判賠435萬

費城骨科 診所Rothman Orthopaedic Institute五名女性前員工投訴受到性別歧視而遭報復性開除，聯邦陪審團裁定，五人獲賠435萬元。

五女上個月在費城美國地方法院為期10天的審判中作證稱，該診所時任財務長發表不當言論，貶低她們並打斷發言，還偏袒男同事；其中一人作證，財務長品頭論足說她穿衣服很好看，讓她感到不舒服。

提告的五名女性在該診所商務部門工作，向人資總監投訴直屬上司約五個月後，2021年同一天被解雇。

陪審團裁定由該診所向五名女性支付185萬元精神損害賠償、250萬元懲罰性賠償；陪審團認定，五原告的公民權受到侵犯；她們的律師萊恩希夫(Lane Schiff)於3月13日在結案陳詞中說，財務長性別歧視，她們有權發聲、也有權免受報復。

診所律師薩姆斯(Gary M. Samms)說，原告可能上訴。

這一起訴訟五名原告是阿萊爾迪(Debbie Aleardi)、佩特龍(Natalie Petrongola)、蘭德爾(Stephanie Randall)、麥奎爾金(Heather McQuilkin)、杜辛格(Nicole Deusinger) ，她們在診所2019年聘請新財務長之後開始遇到問題。

她們2021年2月投訴，上級主管波里尼(Sean Porrini)侮辱、不尊重並恐嚇她們。診所律師薩姆斯則辯稱，五女指控不實，波里尼沒有做錯任何事。

五女稱，波里尼受聘前，她們一直獲良好績效評估、獎金和晉升。

根據法庭紀錄，診所人資總監調查五女聯合投訴後發現波里尼行為不專業，尤其是對杜辛格的外貌評頭論足。波里尼後來接受輔導以提升溝通和領導能力。

波里尼於審判時說投訴不實，而且這些女性不願接受新技術提高效率，當他力求讓辦公室專業化，她們感到被冒犯。

2021年3月在五女投訴約一個月後，波里尼聘請新的副總裁負責管理這些女員工，當時診所高層領導層全是男性。

五女原告另尋求100萬餘元經濟損失賠償和律師費。美國地區法官斯洛姆斯基(Joel H. Slomsky)將在未來聽證會上確定最終金額。