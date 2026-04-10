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普林斯頓大學藝術館 榮登「時代雜誌」世界最偉大地方清單

編譯周芳苑／綜合報導
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位於新澤西州的常春藤盟校普林斯頓大學(Princeton University)藝術館經多年擴建後於去年10月重新開放，新樣貌榮登「時代」(TIME)雜誌的「2026年世界最偉大地方清單」(World's Greatest Places of 2026)。

免費對外開放的該館面積達14.6萬平方呎，樓高三層有32個展廳，館藏超過11.7萬件藝術作品。藝術館展出法國雕塑家羅丹(Auguste Rodin)、法國現代主義畫家馬奈(Édouard Manet)、法國印象派畫家莫內(Claude Monet)、法國藝術家竇加(Edgar Degas)、俄裔抽象派大師康定斯基(Wassily Kandinsky)等藝術家作品，另有21世紀北美和拉丁美洲藝術家的作品。

普林斯頓大學博物館最早建於1882年，2018年宣布大規模擴建，之後經歷好幾年設計和建造；擴建後，博物館展廳和教育計畫空間擴大一倍，遊客設施也進行現代化改造。

「時代」每年評選「世界100個最偉大地方清單」，涵蓋住宿和旅遊目的地。透過該雜誌遍布全球的通訊員和撰稿人網絡以及申請流程，徵求旅館、郵輪、餐廳、博物館和其他場所提名。

新出爐的年度榜單還包括中國的松贊綠谷山居(Songtsam Lodge)、賓州費城的影視媒體實體遊樂園Netflix House以及阿聯酋的人工衝浪公園「阿布達比衝浪度假村」(Surf Abu Dhabi)。

新澤西州 費城

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