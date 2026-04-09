社安局警告：長者電郵詐騙 新州列入重災區

社會安全局監察長辦公室(Social Security Administration's Office of the Inspector General)發出警告稱，近期大量出現看似由該機構發出的電子郵件，誘導收件人下載社安金 明細表，是最新詐騙手法，新澤西州是全美重災區之一。

這份官方警報於4月1日發出，聲稱看似由社會安全局發出的電郵旨在誘騙人們造訪虛假網站；這些電郵通常與政府機構所使用通訊平台Gov Delivery發送的合法郵件極為相似，人們容易被混淆受騙。

當局表示，這些電郵並非來自社安局；電郵有一個明顯特徵是，送件郵址並非如正統官方政府所送郵件那樣以「.gov」結尾。詐欺郵件通常附有一個連結，聲稱點擊連結便有社安金明細表可下載；官員提醒收件人不要點擊連接，一旦點擊，可能洩露個人訊息或者導致所使用的電腦遭惡意入侵。

監察長辦公室建議大家不要回覆任何聲稱來自聯邦機構的信件，正確作法是直接造訪政府官網如 SSA.gov獲取個人資訊。

近年來，針對老年人的詐騙案激增，新州 是受影響最嚴重的州之一。

根據聯邦貿易委員會 (FTC) 統計，2024年全美老人因詐騙蒙受損失達24億元，遠高於2020年的6億；許多犯罪行為未被舉報，實際上老人詐騙損失每年高達101億至815億元。

聯邦調查局網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)2023年報告顯示，新州60歲以上人口詐騙損失高居全美第八、金額1.04億元，加州 居榜首，損失達6.43億元。

萬一不幸受騙該怎麼辦？官方稱，應立即停止與可疑詐騙者聯繫，並通知金融機構以確保帳戶安全；此外，受害者應向社安局監察長辦公室舉報，而後聯繫執法部門、向網路犯罪投訴中心投訴。

當局也建議向聯邦貿易委員會舉報詐騙，並保留與事件相關的財務交易和通訊紀錄。