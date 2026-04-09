我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

社安局警告：長者電郵詐騙 新州列入重災區

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

社會安全局監察長辦公室(Social Security Administration's Office of the Inspector General)發出警告稱，近期大量出現看似由該機構發出的電子郵件，誘導收件人下載社安金明細表，是最新詐騙手法，新澤西州是全美重災區之一。

這份官方警報於4月1日發出，聲稱看似由社會安全局發出的電郵旨在誘騙人們造訪虛假網站；這些電郵通常與政府機構所使用通訊平台Gov Delivery發送的合法郵件極為相似，人們容易被混淆受騙。

當局表示，這些電郵並非來自社安局；電郵有一個明顯特徵是，送件郵址並非如正統官方政府所送郵件那樣以「.gov」結尾。詐欺郵件通常附有一個連結，聲稱點擊連結便有社安金明細表可下載；官員提醒收件人不要點擊連接，一旦點擊，可能洩露個人訊息或者導致所使用的電腦遭惡意入侵。

監察長辦公室建議大家不要回覆任何聲稱來自聯邦機構的信件，正確作法是直接造訪政府官網如 SSA.gov獲取個人資訊。

近年來，針對老年人的詐騙案激增，新州是受影響最嚴重的州之一。

根據聯邦貿易委員會 (FTC) 統計，2024年全美老人因詐騙蒙受損失達24億元，遠高於2020年的6億；許多犯罪行為未被舉報，實際上老人詐騙損失每年高達101億至815億元。

聯邦調查局網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)2023年報告顯示，新州60歲以上人口詐騙損失高居全美第八、金額1.04億元，加州居榜首，損失達6.43億元。

萬一不幸受騙該怎麼辦？官方稱，應立即停止與可疑詐騙者聯繫，並通知金融機構以確保帳戶安全；此外，受害者應向社安局監察長辦公室舉報，而後聯繫執法部門、向網路犯罪投訴中心投訴。

當局也建議向聯邦貿易委員會舉報詐騙，並保留與事件相關的財務交易和通訊紀錄。

加州 新州 社安金

上一則

維州華商聯合會春季健身排舞 互動交流受歡迎

下一則

降低用戶電費 印州長布勞恩簽署「可負擔」新法

延伸閱讀

中國、印度詐匪聯手騙美國長者 非法牟利6500萬

中國、印度詐匪聯手騙美國長者 非法牟利6500萬
中國籍犯罪集團聯手印度電詐中心 鎖定美長者騙了6500萬

中國籍犯罪集團聯手印度電詐中心 鎖定美長者騙了6500萬
紐約生存手冊／報稅季 防AI生成電郵、語音詐騙

紐約生存手冊／報稅季 防AI生成電郵、語音詐騙
AI冒充地產經紀人 房市詐騙升級

AI冒充地產經紀人 房市詐騙升級

熱門新聞

一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
密西根大學校園內的代表M標誌。(美聯社)

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

2026-04-06 10:26
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北印大官方臉書)

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

2026-04-07 09:53

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相