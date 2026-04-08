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入不敷出大砍經費 費城學校委員會通過46億預算

編譯周芳苑／綜合報導
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費城學校委員會計畫裁減340名教職員的方案，引發教師聯合會不滿。(費城教師聯合會...
費城學校委員會計畫裁減340名教職員的方案，引發教師聯合會不滿。(費城教師聯合會)

費城學校委員會(Philly school board)日前批准2026-2027學年46億元預算，大幅刪減學校以及費城學區總監沃特林頓(Tony B. Watlington Sr.)的中央辦公室支出。

新出爐預算反映出費城學區(Philadelphia School District)背負3億赤字的嚴峻處境，該學區入不敷出、而且是賓州無法自行籌集資金的特例。沃特林頓下令採取緊縮措施，包括削減5600萬元課堂預算，將導致部分班級規模擴大，另裁減340名教師、輔導員、管理人員和其他學校工作人員。

沃特林頓的中央辦公室預算也將削減1.69億元。沃特林頓稱，薪資、福利和特許學校成本上漲是成本增加的主因；他並援引2023年賓州聯邦法院里程碑裁決，宣稱賓州教育撥款制度違憲，沒有為像費城這樣的貧困地區提供充足資金。

為彌補學區的財政缺口，費城市長帕克(Cherelle L. Parker)本週提議對優步(Uber)和Lyft等叫車服務課徵每次1元稅收，預計明年可籌集約4800萬元。但沃特林頓表示，他不會將這筆收入納入預算。帕克提案在市議會和公眾輿論中都面臨阻力。

沃特林頓提出2029-30學年消弭結構性資金缺口的目標，學區須繼續在未來幾年每年削減4000萬元支出；但預計不會再有類似的裁員動作。

賓州 費城 學區

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